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    軍情動態》美海陸宣布採購新式M72肩射火箭 2022年服役部署

    美國海軍陸戰隊宣布，將採購新式M72肩射火箭彈，即M72 FFE，計畫2022年正式部署。（照片取自美國海軍陸戰隊網站）

    美國海軍陸戰隊宣布，將採購新式M72肩射火箭彈，即M72 FFE，計畫2022年正式部署。（照片取自美國海軍陸戰隊網站）

    2020-08-05 17:03:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊宣布，將採購新式M72肩射火箭彈，即M72 FFE，計畫2022年正式部署。M72是一種可由單兵攜帶的輕型反裝甲武器，早在越戰時期就服役，國軍則稱之為66火箭彈。新式M72消除了火箭彈後爆區域的危險性，使其可以在室內空間發射。

    綜合外媒報導，美國陸軍7月向國防廠商徵集意見，希望改良目前的M72肩射火箭彈，並在月底發出需求書，正式啟動招標程序。海軍陸戰隊先前也按自身需求，向陸軍提出意見，並決定跟進，預計在2022年投入使用。

    自1960年代推出以來，M72已進行了多次升級，並且受到各國歡迎，但發射時火箭筒的後爆非常危險，因此不適合在室內使用，同時，由於發射時產生的煙霧過大，使得敵軍容易發現射手位置。

    海軍陸戰隊的聲明表示，M72 FFE改良了上述問題，它能在室內環境下多次發射。而在夜間發射時，M72 FFE的發射口和後爆所產生的閃光，甚至小於貝瑞塔M9手槍。此外，M72 FFE的彈藥具有2種選擇，一種反裝甲彈頭，另一種是多功能彈頭，可用來摧毀建築物。

    M72 FFE可以從室內開火，並大幅降低發射的噪音和閃光，使海軍陸戰隊人員能留在掩體和隱蔽位置，大幅提升士兵的存活率。對此，美國海軍陸戰隊系統司令部的彈藥項目負責人克萊爾（Warren Clare）大讚，新的M72 FFE具備真正「火箭筒射擊」的能力，是海軍陸戰隊前所未見的，將加倍部隊的力量。

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