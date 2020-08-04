紐約飛倫敦不用2小時！3馬赫超音速客機概念圖曝光

2020-08-04 17:33:49

〔即時新聞／綜合報導〕維珍集團旗下的太空飛行公司維珍銀河（Virgin Galactic）由英國67歲的億萬富豪布蘭森（Richard Branson）創辦，3日在官網釋出3馬赫的超音速客機概念圖，從美國紐約飛抵英國倫敦、將近5700公里的里程不到2小時就能完成。屆時若性能符合預期，將能打破1996年由英國航空公司（British Airways）超音速協和機創下、至今仍高懸的跨大西洋商業飛行紀錄，當時紐約飛倫敦只花2小時52分59秒。

綜合外媒報導，長期投注於「超音速旅行」的維珍銀河公司，在當地時間3日宣布，已完成和包含美國太空總署NASA在內的任務概念審查（MCR），並獲得美國聯邦航空總署（FAA）新創中心授權等計畫上的里程碑。

維珍銀河透露，已和飛機發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）簽訂合作意向書（MOU），將共同設計、開發用於高速商用飛機發動機的技術。勞斯萊斯的尖端技術在過去為高馬赫推進動力，有可靠前例，也是唯一能夠替超音速協和式客機提供動力的公司。

維珍銀河也曝光了超音速客機概念圖，預計速度可以來到3馬赫。設計概念圖顯示，這款客機擁有經過認證的三角翼，並可容納9至19名乘客，飛行高度則超過6萬英呎（約1萬8280公尺），是正常商業飛行高度的2倍，這款客機將會在現有的機場跑道進行起降。

維珍銀河強調，此設計理念目的在讓高速旅行確實「可行、可持續、安全且可靠」，並希望此設計能引領航空業使用最先進的可持續燃料，也預計將此技術納入設計中，「可望擔任促使其他航空業採用可持續性航空燃料的催化劑」。

維珍銀河首席太空官懷特賽特（George Whitesides）相當高興地表示，對於完成任務概念審查相當興奮，也成功揭幕了高速飛機的設計理念。他強調，很高興和美國聯邦航空總署（FAA）合作，確保此設計能對飛機未來發展產生實質上的影響，並自豪表示：「我們已取得長遠進步，期待能開拓高速旅行的全新領域！」

勞斯萊斯北美公司董事長貝爾（Tom Bell）也表示，很高興能和維珍銀河公司合作，並共同探索可持續高速飛行的未來。

紐約直飛倫敦約5700公里，航程平均約需6小時半至7小時，若這款超音速飛機最後性能順利達到預期，那便能將整趟航程縮短至2小時內。屆時將會打破1996年2月由英國航空公司（British Airways）超音速協和機創下、至今仍高懸的跨大西洋商業飛行紀錄，當時從紐約飛抵倫敦需2小時52分59秒。

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