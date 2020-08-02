武漢肺炎》疫情延燒美國通勤族心慌 台灣機車熱賣

紐約Unik Moto機車行展示販售台灣製造的光陽（KYMCO）機車。（法新社）

2020-08-02 22:02:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，使通勤族敬大眾運輸工具而遠之，也讓熱愛汽車的美國近來掀起機車熱潮。法新社2日報導，位於紐約長島的Unik Moto就是這波熱潮的受惠店家之一，他們主要販售台灣三陽工業與光陽工業的車款，業績交出長紅！

Unik Moto總經理班森（Chris Benson）表示，目前機車需求量是去年7月的3倍，某幾個星期銷量更達20輛左右，讓店面難有庫存。他說：「目前為止，生意大好。」

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機車比汽車便宜又可避人潮，深受紐約餐點外送員喜愛 ，也讓疫情下紐約人趨之若鶩。另一家販售其他品牌機車的店家老闆哈吉米納斯（ Andrew Hadjiminas）說，他們的店過去3個月已售出 200多輛機車。

他說：「過去這一年，我們的銷量呈正面成長。…人們開始思索在疫情期間和疫情過後 如何通勤和行動，他們在尋找既安全又有趣的移動方式 。」

除了機車行受益，近來紐約客也大量使用共享機車公司Revel的藍綠色電動出租機車。紐約市3月實施封城前那兩週，Revel機車使用總趟數僅超過4千趟，到了6月最後兩週，每天用量幾乎達到1萬8000趟。不過，發生2名Revel騎士出車禍身亡後，Revel公司已於本週暫停在紐約提供服務。

Unik Moto總經理班森（見圖）表示，目前機車需求量是去年7月的3倍，生意大好。（法新社）

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