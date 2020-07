誰在橋上結婚？路過拍下新人美照 女子推特尋人爆紅

2020-07-30 01:07:53

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)肆虐全球,各國社會活動都遭到嚴重影響,連婚禮也不例外;美媒日前報導,一名女子拍到在布魯克林大橋上完婚的新人,事後到推特尋找兩位主角,引起上萬網友熱議。

根據《紐約郵報》報導,紐約女子內馮娜(Nevona Friedman)日前行經布魯克林大橋,見到有一對新人在橋上結婚,現場卻只有新郎、新娘及公證人,她拿起手機拍下這浪漫的一刻就離開,但回到家轉念一想,「結婚不該沒有新婚照」,於是跑到推特上發文,請求網友們幫忙尋人。

內馮娜的推文吸引到13萬多名網友按讚,之後成功連絡到當天結婚新人,新娘名叫科娃蓮科(Nikolina Kovalenko),她受訪指出,自己與新郎波諾瓦(Stefan Ponova)去年陷入熱戀,7月26日是兩人認識一周年,他們當天早上先到最愛的餐廳共進早午餐,之後一路散步到布魯克林大橋,在橋中間與網路聘請的公證人碰頭,最後在橋上完成婚禮。

科娃蓮科說,她認為,兩人從橋的一端開始同行,走到中間完成婚禮,接著邁出橋的另一端已成為夫妻是很棒的感覺。

科娃蓮科說,由於疫情的關係,他們知道自己的婚禮不會有親友,甚至沒有影像紀錄,沒想到竟然意外被拍到,還引發成上萬網友的迴響,「朋友和不認識的人都留言分享愛情和美好的能量 ,「我們感覺自己正在創造一個更大的愛的循環」。

if you were getting married on the brooklyn bridge this evening, i’ve got some photos for you! pic.twitter.com/c61eDmAIaM