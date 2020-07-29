誰在橋上結婚？路過拍下新人美照 女子推特尋人爆紅

一名女子日前拍到在布魯克林大橋上完婚的新人，在推特尋找兩位主角，引起上萬網友熱議。（圖擷取自Twitter）

2020-07-30 01:07:53

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，各國社會活動都遭到嚴重影響，連婚禮也不例外；美媒日前報導，一名女子拍到在布魯克林大橋上完婚的新人，事後到推特尋找兩位主角，引起上萬網友熱議。

根據《紐約郵報》報導，紐約女子內馮娜（Nevona Friedman）日前行經布魯克林大橋，見到有一對新人在橋上結婚，現場卻只有新郎、新娘及公證人，她拿起手機拍下這浪漫的一刻就離開，但回到家轉念一想，「結婚不該沒有新婚照」，於是跑到推特上發文，請求網友們幫忙尋人。

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內馮娜的推文吸引到13萬多名網友按讚，之後成功連絡到當天結婚新人，新娘名叫科娃蓮科（Nikolina Kovalenko），她受訪指出，自己與新郎波諾瓦（Stefan Ponova）去年陷入熱戀，7月26日是兩人認識一周年，他們當天早上先到最愛的餐廳共進早午餐，之後一路散步到布魯克林大橋，在橋中間與網路聘請的公證人碰頭，最後在橋上完成婚禮。

科娃蓮科說，她認為，兩人從橋的一端開始同行，走到中間完成婚禮，接著邁出橋的另一端已成為夫妻是很棒的感覺。

科娃蓮科說，由於疫情的關係，他們知道自己的婚禮不會有親友，甚至沒有影像紀錄，沒想到竟然意外被拍到，還引發成上萬網友的迴響，「朋友和不認識的人都留言分享愛情和美好的能量 ，「我們感覺自己正在創造一個更大的愛的循環」。

if you were getting married on the brooklyn bridge this evening, i’ve got some photos for you! pic.twitter.com/c61eDmAIaM — nevona （@nevona） July 27, 2020

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