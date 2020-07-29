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    武漢肺炎》美國人口大州疫情惡化 加、佛州累計病例突破40萬

    佛州疫情嚴峻，但邁阿密海灘上仍聚集多名遊客。（法新社）

    佛州疫情嚴峻，但邁阿密海灘上仍聚集多名遊客。（法新社）

    2020-07-29 12:38:07

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續衝擊全球，美國境內死亡及確診病例數雙雙居冠全球。據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新統計，加州、佛州確診病例總數均已超過40萬例；德州週一單日新增則達8342例，累計確診逾39萬例，名列全美第3，美國境內對疫情失控憂慮再度提升。

    美國CDC數據，加州、佛州地區累計確診病例為全美第1及第2嚴峻。人口第一大州的加州，該州衛生單位28日公布單日新增確診6000例，新增死亡病例73例，境內累計確診病例數為46萬6550例，累計死亡病例數達8518例。

    人口第三大州的佛州疫情緊追在後，據該州衛生單位統計，最新單日新增病例達9243例，創下疫情以來單日新高，另增186例死亡病例，境內累計確診病例數為44萬1977例，累計死亡病例數達6117例。

    人口第二大州的德州疫情則名列全美第3，據該州衛生單位最新統計，境內單日新增為8342例，新增死亡為164例，使境內確診病例數累計達39萬4265例，累計死亡病例數達5877例。然據《路透》觀察，該州週一因武漢肺炎住院病例出現下降情況，在緊張疫情中呈現些許希望。

    面對嚴重疫情，美國國家過敏暨傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）表示，有跡象顯示，佛州和德州等疫情重災區近來感染病例激增，疫情可能正在觸頂，而美國其他地區的疫情或許正要爆發。

    根據約翰霍普金斯大學實時統計，美國境內累計病例數已達434萬9313例，死亡病例數達14萬9235例；據美國CDC統計，美國最新統計單日新增病例達5萬4448例，新增死亡病例達1126例。

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