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    武漢肺炎》瑪丹娜稱「疫苗已問世卻被藏起」 IG：虛假訊息

    流行巨星瑪丹娜在Instagram上聲稱，現已發現武漢肺炎的疫苗，但卻被有權人士藏起來，引發網友熱議。IG官方在28日隱藏瑪丹娜這則貼文，並標識為「虛假訊息」。（法新社）

    流行巨星瑪丹娜在Instagram上聲稱，現已發現武漢肺炎的疫苗，但卻被有權人士藏起來，引發網友熱議。IG官方在28日隱藏瑪丹娜這則貼文，並標識為「虛假訊息」。（法新社）

    2020-07-29 23:20:24

    〔即時新聞／綜合報導〕在Instagram上擁有1540萬粉絲的流行巨星瑪丹娜（Madonna Louise Ciccone）近日竟在該平台分享一則有關武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陰謀論的影片，還聲稱現已發現武漢肺炎的疫苗，但卻被有權人士藏起來。貼文一出引起粉絲譁然，Instagram官方也在28日隱藏瑪丹娜所分享的這則貼文，並標識為「虛假訊息」。

    綜合外媒報導，瑪丹娜所分享的這則影片主講人是一位備受爭議的醫生斯特拉（Stella Immanuel），斯特拉表示奎寧（hydroxychloroquine）可以治癒武漢肺炎，無須戴口罩和封鎖城鎮，並稱她已成功使用奎寧治療了350多例武漢肺炎患者。此影片在臉書上獲得了超過2000萬次的觀看次數，就連美國總統川普（Donald John Trump）也曾分享過此影片。即便之後已被確認為假訊息並刪除，但備份影片至今仍持續散播中。

    瑪丹娜在貼文中寫道：「有些人不想聽到真相，特別是當權者從長期尋找疫苗的過程中獲利。」並表示這種疫苗（指奎寧）已經被發現並使用了幾個月，但當權者仍寧可以恐懼繼續控制人民，使得富者越富，而病者更加嚴重。她最後更表示，斯特拉是她的「英雄」。

    但斯特拉卻是一位曾提出接觸外星人DNA、巫術和特殊醫療要求的爭議性醫生，瑪丹娜此番言論一出，她的粉絲也紛紛留言懇請娜姐「再深入研究一下這位『英雄』」，以及應該立即刪除貼文。目前IG頁面已看不到這篇貼文，外媒指已被瑪丹娜刪除。

    這也並非瑪丹娜第一次對武漢肺炎發表具爭議性的言論，今年3月，她就曾稱武漢肺炎為「偉大的平衡者」；2個月後，她宣布自己接受檢測並呈現陽性，並稱自己可以對抗這種疾病，表示「所以明天我要開車去很遠的地方，搖下車窗，大口呼吸武漢肺炎的空氣。」

    相關新聞請見︰

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    瑪丹娜的爭議貼文已被官方標誌為假訊息，目前已下架。（圖擷取自Instagram）

    瑪丹娜的爭議貼文已被官方標誌為假訊息，目前已下架。（圖擷取自Instagram）

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