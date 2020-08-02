武漢肺炎》美國新增近7萬例 德、佛州單日暴漲逾9千例確診

加州單日回報新增逾6千例確診。圖中加州醫護人員正準備轉送病患至專門救治武漢肺炎的院所。（法新社）

2020-08-02 10:43:38

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，美國境內死亡、確診病例數雙雙居冠全球，每日新增確診皆以駭人幅度上漲；據美國疾病預防控制中心（CDC）1日公告最新統計數字，美國單日新增逾6.8萬例，其中加州單日回報新增逾6千例確診，德州及佛州則有逾9千例新增病例，人口前三大州病例數皆已各別突破40萬例。

根據CDC公告最新單日新增病例統計，美國單日新增確診6萬8605例，新增死亡1371例死亡病例，境內累計確診病例數達454萬2579例，累計死亡病例數達15萬2870例。

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觀察美國人口三大州狀況；其中以人口第一大州的加州累計49萬3588例確診最為嚴重，該州衛生單位1日公告最新統計，州內新增6542例確診及219例死亡，使加州累計病例數達50萬130例，累計死亡病例數達9224例；加州累計死亡病例數同時位列全美第3。

人口第二大州德州疫情嚴峻狀況位列全美第三，該州衛生單位1日公告最新統計，州內新增9539例確診，逼近1萬大關，另增268例死亡，德州累計病例數達43萬485例，累計死亡病例數達6837例。

人口第三大州佛州疫情狀況則列全美第二，該州衛生單位1日公告最新統計，州內新增9658例確診，同樣逼近1萬例，另增179例死亡，使該州累計病例數達48萬28例，累計死亡病例數達7022例。

死亡病例數方面，以紐約市2萬3536例居首，紐澤西的1萬5819例居次。

目前全球確診數突破1700萬例，駭人數字凸顯防疫並無輕忽空間，世界衛生組織（WHO）也在今天宣布維持武漢肺炎的「國際關注公共衛生緊急事件」狀態，為WHO第6次公衛緊急事件。

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