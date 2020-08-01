驚！美夏令營爆發學童群聚感染 至少260人確診武漢肺炎

美國喬治亞州一處夏令營出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，已有學童、職員等260人的篩檢結果呈現陽性。美國檢疫示意圖。（美聯社）

2020-08-01 15:58:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州一處6月舉行的夏令營，驚傳爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，美國疾病管制與預防中心（CDC）於7月31日公布的研究報告裡，證實目前已有學童、職員等260人的篩檢結果呈現陽性。

據《紐約時報》 報導，該處夏令營約有600人左右，先是一名少年輔導員出現感冒症狀回家休息，隨後當局淨空營區將工作人員和學童全都送回去，但直到現在只有344名職員和學童提供了篩檢結果，其中高達76％的人都感染了病毒。

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從年齡分段來看，夏令營6歲至10歲的兒童有一半以上確診、11歲至17歲的青少年青少女有44％中鏢、18歲至21歲的人有3分之1被感染，此外，還有2名年齡在22歲以上的工作人員確診。

約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）布隆伯格公共衛生學院流行病學家里弗斯（Caitlin M. Rivers）表示，這份資料相當令人矚目，因為迄今尚未有學校或兒童教育場所的疫情大爆發，但夏令營的例子已證實了主要由兒童組成的團體活動，也可能發生武漢肺炎大流行。

里弗斯說，在夏令營僅僅幾天的時間裡，營區內就有許多兒童被感染，凸顯出在家遠距學習的重要性，同時，保持社交距離、使用口罩、維持衛生環境和通風對於降低病毒傳播也至關重要。據了解，該夏令營對武漢肺炎採取了幾項預防措施，但沒有要求學童戴上口罩。

另外，由於研究人員無法獲得夏令營其他253名學童與工作人員的篩檢報告，因此可能會有確診病例被遺漏。無論如何，過去人們懷疑兒童是否會影響到武漢肺炎的傳播率，透過這份報告無疑證明了各個年齡段的小孩不僅容易感染，而且可能在病毒傳播當中還扮演著重要角色。

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