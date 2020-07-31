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    軍情動態》首次海外任務！ 美軍海上基地「威廉斯號」赴非遠征

    美國海軍「威廉斯號」遠征海上基地27日離開諾福克海軍基地，朝非洲部署，圖為「威廉斯號」。（擷取自美國海軍）

    美國海軍「威廉斯號」遠征海上基地27日離開諾福克海軍基地，朝非洲部署，圖為「威廉斯號」。（擷取自美國海軍）

    2020-07-31 12:26:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍「威廉斯號」遠征海上基地（T-ESB-4）27日離開美國維州諾福克海軍基地，為「威廉斯號」3月服役以來，首次執行海外任務，向非洲部署。「威廉斯號」遠征海上基地以海軍陸戰隊譽勳章得主所命名，他在二戰硫磺島戰役中立下英勇表現，於1945年10月5日或時任美國總統頒發榮譽勳章。

    綜合外媒報導，「威廉斯號」27日離開諾福克海軍基地，是該艦3月服役以來首次海外任務，艦上載有100名官兵與44名民人船員，將前往非洲進行反海盜與夥伴訓練行動，而這兩項任務也是美國非洲海軍的主要任務。

    外媒指出，美國海軍第2遠征打擊群指揮官卡茲（Robert Katz）少將表示，「威廉斯號上的官兵與船員將為美國非洲海軍司令帶來獨一無二的能力」，他補充提及，「毫無疑問地，我認為威廉斯號一定會名符其實，成為海軍的驕傲」。

    「威廉斯號」依4大核心能力打造，包含飛行單位操作設施、飛行平台停泊能力、裝備集結以及指管設備存放，能進行多樣任務，協助海軍航空單位掃雷、協助特戰部隊作戰任務，更可以讓兩棲作戰船艦及其他水面戰鬥艦執行更高等級的作戰任務。

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