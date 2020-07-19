軍情動態》美軍又有兩棲登陸艦起火 疑為焊接火花釀禍

美國海軍黃蜂級兩棲登陸艦基薩奇山號17日於維修時傳出火災意外，所幸火勢馬上被撲滅，美國海軍已下令停工，重新檢視消防規範，圖為基薩奇山號。（路透）

2020-07-19 16:45:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍黃蜂級兩棲登陸艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）12日在聖地牙哥港發生爆炸，引發大火燃燒，燒至16日才完全撲滅，未料同級兩棲登陸艦基薩奇山號（USS Kearsarge）17日也傳出火災意外，疑為焊接時，火花噴至附近材料，引起火災，所幸火勢及時遭消防巡視人員撲滅，並未造成重大損失。

根據《國防新聞》報導，美國海軍海洋系統指揮部發言人奧康納（Rory O’Connor）18日透過聲明指出，「美國海軍17日收到兩棲登陸艦基薩奇山號發生火災意外的通知，起火當下，基薩奇山號在諾福克接受國家鋼鐵造船廠廠級維修（Selected Restricted Availability）」，美國海軍收到消息後已下令停工。

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聲明內容表示，「火災發生後就迅速被消防巡視人員撲滅，將損傷規模控制在最小程度，對此，美國海軍下令停工，所有在諾福克國家鋼鐵造船廠的維修作業都將暫停，以重新檢核消防規範與火災防範程序」。通用動力集團國家鋼鐵造船廠發言人保利諾（Anthony Paolino）18日表示，起火原因是焊接過程中產生的火火，不小心融化並引燃附近塑膠製品。

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