為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》美國海軍無人艦完成發包作業 3年造首艘原型艦

    美國海軍在13日與國防承包商「L3Harris Technologies」簽下近3500萬美金的訂單，將打造首艘「中等排水量無人水面載具」原型艦，且後續可選擇再造最多8艘同型艦。（圖擷取自美國國防高等研究計劃署）

    美國海軍在13日與國防承包商「L3Harris Technologies」簽下近3500萬美金的訂單，將打造首艘「中等排水量無人水面載具」原型艦，且後續可選擇再造最多8艘同型艦。（圖擷取自美國國防高等研究計劃署）

    2020-07-14 17:40:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍昨（13日）與國防承包商「L3Harris Technologies」簽下近3500萬美金（約新台幣10億）的訂單，將打造首艘「中等排水量無人水面載具」（Medium Displacement Unmanned Surface Vehicle，MDUSV）原型艦，且後續可選擇再造最多8艘同型艦。

    根據《海軍情報》報導，MUSV計畫打造能自主導航、自主部署，模組化且系統採開放式結構的水上戰艦，另外也支持海軍生產與部署、情報、監視和偵查（ISR）能力以及電子戰等能力，並提供作戰部隊「分佈式情境感知」與「感應作戰能力」。

    目前預計第一批原型機將在美國2023年財政年度交付，不過的美國總統川普在2021年財政預算案上，有針對2023年財政年度為第2艘MUSV無人艦提供資金，不過出於靈活的考量，合約也包含其他水上無人載具（USV）的建造選擇權。

    美國海軍計畫發展無人戰艦的企圖心已久，在2016年4月便首先下水MDUSV實驗艦海獵號（Sea Hunter），同年6月22日便完成初步性能試驗，所有數據皆達到或超乎預期。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》捍衛南海航行自由 「吉福茲號」近岸作戰艦配航空兵力
    2020-07-14 10:53

    軍情動態》捍衛南海航行自由 「吉福茲號」近岸作戰艦配航空兵力
    軍情動態》震懾南海！美軍2航艦打擊群並肩操演 壯觀場面曝光
    2020-07-06 23:23

    軍情動態》震懾南海！美軍2航艦打擊群並肩操演 壯觀場面曝光
    臺中榮民總醫院首開電子煙特別門診

    臺中榮民總醫院首開電子煙特別門診
    軍情動態》美軍秀「雙航艦」演習照 展現「夜間起降」戰技
    2020-07-02 14:20

    軍情動態》美軍秀「雙航艦」演習照 展現「夜間起降」戰技
    軍情動態》美海軍接收「奧克蘭號」近岸作戰艦 軍艦數達300艘
    2020-06-30 11:21

    軍情動態》美海軍接收「奧克蘭號」近岸作戰艦 軍艦數達300艘
    信義房屋三高門檻成領導品牌 引來同業「沾光行銷」

    信義房屋三高門檻成領導品牌 引來同業「沾光行銷」
    國際今日熱門
    2020-07-13 18:25

    國安法強行上路 港大法律學院院長：中港雙輸

    2020-07-13 19:46

    法65歲淫魔性侵至少300印尼兒童被捕 畏罪拘留所輕生亡

    2020-07-13 18:17

    波蘭總統大選結果出爐 右翼總統杜達連任成功

    2020-07-13 20:04

    中國疫情「動態清零」？ 中抗疫專家扯美國：可回歸正常生活

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播