軍情動態》美國海軍無人艦完成發包作業 3年造首艘原型艦

美國海軍在13日與國防承包商「L3Harris Technologies」簽下近3500萬美金的訂單，將打造首艘「中等排水量無人水面載具」原型艦，且後續可選擇再造最多8艘同型艦。（圖擷取自美國國防高等研究計劃署）

2020-07-14 17:40:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍昨（13日）與國防承包商「L3Harris Technologies」簽下近3500萬美金（約新台幣10億）的訂單，將打造首艘「中等排水量無人水面載具」（Medium Displacement Unmanned Surface Vehicle，MDUSV）原型艦，且後續可選擇再造最多8艘同型艦。

根據《海軍情報》報導，MUSV計畫打造能自主導航、自主部署，模組化且系統採開放式結構的水上戰艦，另外也支持海軍生產與部署、情報、監視和偵查（ISR）能力以及電子戰等能力，並提供作戰部隊「分佈式情境感知」與「感應作戰能力」。

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目前預計第一批原型機將在美國2023年財政年度交付，不過的美國總統川普在2021年財政預算案上，有針對2023年財政年度為第2艘MUSV無人艦提供資金，不過出於靈活的考量，合約也包含其他水上無人載具（USV）的建造選擇權。

美國海軍計畫發展無人戰艦的企圖心已久，在2016年4月便首先下水MDUSV實驗艦海獵號（Sea Hunter），同年6月22日便完成初步性能試驗，所有數據皆達到或超乎預期。

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