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    軍情動態》捍衛南海航行自由 「吉福茲號」近岸作戰艦配航空兵力

    美國海軍第7艦隊表示，在南海巡弋的獨立級「嘉貝麗·吉福茲號」近岸作戰艦（LCS 10、照片下方）迎來新成員，包含1架MH-60S「海鷹」直升機和2架MQ-8B「火力偵察兵」無人機，大幅提高了火力和探測能力。（照片取自美國海軍）

    美國海軍第7艦隊表示，在南海巡弋的獨立級「嘉貝麗·吉福茲號」近岸作戰艦（LCS 10、照片下方）迎來新成員，包含1架MH-60S「海鷹」直升機和2架MQ-8B「火力偵察兵」無人機，大幅提高了火力和探測能力。（照片取自美國海軍）

    2020-07-14 10:53:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍第7艦隊表示，在南海巡弋的獨立級「嘉貝麗·吉福茲號」近岸作戰艦（LCS 10），配有23海上直升機戰鬥中隊（HSC-23）的8分隊，其中包含1架MH-60S「海鷹」直升機和2架MQ-8B「火力偵察兵」無人機，大幅提高了火力和探測能力，以捍衛南海航行自由。

    根據第7艦隊新聞稿，分隊指揮官基利（Matt Keeley）少校表示，MH-60S「海鷹」直升機可以用於後勤、搜救，以及水面作戰任務，而MQ-8B則可以提升船艦的打擊能力。

    第7艦隊指出，自從美國海軍開始部署近岸作戰艦在南海等印太海域執行航行自由任務，這些近岸作戰艦都配有空中支援，包含2014年率先部署的「科羅拉多號」（LCS 4），以及2019年5月到2020年6月部署的「蒙哥馬利號」（LCS 8）。

    第7艦隊表示，「嘉貝麗·吉福茲號」近岸作戰艦出色地完成了在南海的巡弋任務，包含在南沙群島海域、「西卡貝拉號」號鑽井船（West Capella），以及中國「海洋地質4號」勘探船附近巡弋，並與新加坡等國的海軍進行了聯合演習。

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