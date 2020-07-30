帶著眼鏡王蛇賣蛇藥 男子反遭咬「當場癱軟」身亡

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男子賣蛇藥，遭自己帶的眼鏡王蛇咬傷，中毒後搶救無效身亡。（圖翻攝自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西發生毒蛇咬死人的事件，但並不是在野外被蛇咬，而是男子賣蛇藥，遭自己帶的眼鏡王蛇咬傷，中毒後搶救無效身亡。
綜合中媒報導，29日上午，中國廣西來賓市一名賣蛇藥的男子，他為了證明自己的蛇藥有效，拿了一隻雞逗弄眼鏡王蛇，結果反遭蛇咬，男子當場癱軟在地，送醫急救。醫生表示，男子耳朵處有蛇咬痕跡，送院時手腳呈現青紫色，無呼吸心跳，警方到場時蛇已消失無蹤。
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