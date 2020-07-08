影片曝光！男超速被攔反謝警 原來剛與全球最毒蛇生死搏

吉米被攔停後驚魂未定地表示，他剛在車上與劇毒的擬眼鏡蛇結束一場生死之鬥。（擷取自QLD警局臉書）

2020-07-08 11:29:55

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭州（QLD）一名警察日前在道森公路（Dawson Highway）攔停一輛超速行駛的皮卡，警員下車詢問狀況時赫然發現駕駛臉色慘白、神色恐慌，追問下才知道他稍早剛經歷了生死關頭，「見到警車無比高興」。

根據昆士蘭州警方昨日發布的聲明及密錄影片，27歲男子吉米（Jimmy）上月15日駕駛皮卡行駛於橫貫該州中部的道森公路時，赫然發現一條擬眼鏡蛇在他雙腿上爬行，由於該蛇是全球最毒陸棲蛇類之一，每年在澳洲造成最多人喪生，這發現讓吉米驚惶無比，立刻與蛇展開激烈搏鬥。

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吉米憑藉雙手與安全帶成功擋住來犯的擬眼鏡蛇，最終用工具刀將其擊殺，但也感覺自己似已遭蛇咬傷，被警察發現當下他正企圖高速駕車前往醫院，在警員安撫下，吉米的情緒逐漸恢復穩定，坐在地上等候救護車趕來，所幸在醫護人員檢查後發現，擬眼鏡蛇的獠牙並未傷及他的皮肉，最終只是虛驚一場。

吉米在確認未受傷後終於鬆了口氣，並向發現他的警察致謝，稱當時場面實在太混亂，自己被嚇個半死而無法準確判斷，警員聞言後立即回說，「的確，如果是我也會這麼驚惶」，吉米接著坦言，自己從未這麼開心見到紅藍色燈（指閃爍的警燈）。

俗稱為棕蛇（Brown Snake）的東部擬眼鏡蛇是澳洲特有種生物，其體長最長可達2公尺，是世界上第2毒的陸棲蛇類，僅次於劇毒的內陸太攀蛇，擬眼鏡蛇屬的蛇種是每年澳洲民眾因蛇吻喪命的最主要元兇。

昆士蘭警局在聲明末段強調，雖然這次緊急事件中駕駛抵抗並殺死擬眼鏡蛇可能是必要之舉，但該蛇類仍受到《自然保護法》保護，民眾不得在該州範圍內捕捉或傷害這種蛇類。

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俗稱棕蛇的擬眼鏡蛇是世界第2毒的陸棲蛇。（擷取自QLD警局臉書）

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