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    華郵：美擬要求中國削減駐美外交官員 兩國人數要相等

    美媒引述國務院官員指出，美國政府正考慮繼續削減中國駐美國的外交官，目標則是讓中美兩國駐地的外交官員數量相等。（法新社）

    美媒引述國務院官員指出，美國政府正考慮繼續削減中國駐美國的外交官，目標則是讓中美兩國駐地的外交官員數量相等。（法新社）

    2020-07-30 07:39:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國上週勒令中國駐休士頓總領事館關閉，中國也不甘示弱要求美方72小時內關閉駐成都領事館。有美媒引述國務院官員指出，美國政府正考慮繼續削減中國駐美國的外交官，目標則是讓中美兩國駐地的外交官員數量達到相等的水平。

    據《華盛頓郵報》報導，有國務院高層人士指出，在美中互相要求雙方關閉領事館後，兩國官員正就平等外交這項議題進行談判，目前川普政府則準備繼續要求中國，削減在美國派駐的外交官人數，目標是讓兩國的外交官人數達到相等的水平。美方預計將在本週宣布這項消息。報導提及，在中國的美國外交官人數超過200人，至於中國駐華盛頓大使館就有245名外交官，另外在紐約、舊金山、洛杉磯、芝加哥也有多名中國外交官。

    美國國務卿龐皮歐也曾指出，中國派駐到美國的外交官遠比美國在中國的外交官多，且中國外交官在美國的行動自由度，遠遠大於美國外交官在中國的自由度。報導也提到，此舉同時也是為了減輕聯邦調查局（FBI）的負擔。因為近幾個月來，FBI已派出2千名特務對中國的間諜及特務進行抓捕，FBI近期還曾表示，該部門平均每10個小時就會審理一起與中共有關的間諜案。

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