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    北京對美國行動非常危險！章家敦：中國像1930年代的日本

    一名中國人對著美國著成都總領事館揮舞著五星旗。（歐新社資料照）

    一名中國人對著美國著成都總領事館揮舞著五星旗。（歐新社資料照）

    2020-07-28 14:36:01

    〔即時新聞／綜合報導〕《中國即將崩潰》作者、中國問題專家章家敦（Gordon Chang）最近表示，近期以來中國對美國的行動非常危險，尤其是針對美國海軍和空軍的行動，並指現在的中國像1930年代的日本。

    章家敦27日接受《福斯財經網》（Fox Business） 節目「Varney & Co」訪問時提到，2018年美國軍機受到來自中國駐吉布地基地的雷射傷害，導致2名美國飛行員的眼睛受傷；同年，美國駐廣州總領館外交官遭到聲波襲擊並造成腦損傷。他說，「當一個好戰的力量想要大規模殺戮時，它通常會成功。當你試圖讓一架美國飛機的飛行員失明，你就是想擊落飛機。」

    當被問到中國是否相信以這種激進的策略可以擊敗川普總統，章家敦指出，「我認為他們可能相信他們可以，至少我們知道他們正在努力嘗試這麼做。」 他補充說，中國政府參與了一次關於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的惡意假宣傳，以及另一場針對弗洛伊德（George Floyd）抗議活動的假宣傳。

    針對川普政府關閉中國駐休斯頓總領事館，章家敦表示，「我們認為，儘管尚未得到證實，但我們相信關掉的休斯頓領事館與美國抗議團體有聯繫。我們已經看到中國試圖在美國提供相關支持，這些支持對抗議活動來說非常有用。我們不確定，但是有很多地方需要調查。」

    另外，章家敦的新書《偉大的美中科技大戰》將中國國家主席習近平領導下的北京與1930年代日本進行了比較。1930年代，日本興起軍國體制，走上對外擴張的道路。

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