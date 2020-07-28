為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    生物戰？美國多州收到中國可疑包裹 當局：危險別亂種

    美國近期有至少27個州的農業部表示有民眾收到來自中國的可疑包裹，裡頭都是不明種子。（圖擷取自華盛頓州農業部臉書）

    美國近期有至少27個州的農業部表示有民眾收到來自中國的可疑包裹，裡頭都是不明種子。（圖擷取自華盛頓州農業部臉書）

    2020-07-28 22:21:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美中緊張關係持續升溫，近日雙方更互相關閉領事館，進一步升級對峙。有美媒報導指出，美國多州民眾收到來自中國的奇怪包裹，上面標示的內容物是珠寶、玩具等等，打開以後卻都發現是不明植物的種子，加上收到包裹的民眾都說沒有訂購相關物品，更是讓人起疑。當局呼籲民眾不要隨便種植來路不明的植物種子，有人懷疑，這些種子可能是侵入性植物。

    綜合外媒報導，美國近期有至少27個州的農業部表示，有民眾收到來自中國的不明包裹，這些包裹上都會標示內容物，堪薩斯州農業部說，有的包裹上寫著裡頭是珠寶；路易斯安那州農業部則說，有的包裹寫著裡面是耳塞或玩具，可是不論包裹外標示的內容物為何，打開的都是不明種子，且收到不明包裹的人都說未曾訂購相關物品，令人生疑。

    各州農業部官員都警告民眾不要種植這些種子，目前對於種子的種類還不清楚，如有收到種子包裹，應盡速通報。賓夕凡尼亞州立大學（Penn State University）教授、植物病理學及環境微生物學系主任卡洛莉（Carolee Bull）就懷疑這些種子可能是侵入性植物，直言可能有植物病原體或害蟲潛伏在種子裡。

    美國農業部動植物衛生檢驗局（Animal and Plant Health Inspection Service，APHIS）發言人塞西莉亞（Cecilia Sequeira）表示，已收到有關種子包裹的報告，當局已與美國海關和邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）、各州農業部合作，「防止被禁種子非法入境，並保護美國農業免受侵入性害蟲和有害雜草的侵害。」據悉這些不明種子將會送到APHIS培育，檢查是否有害。

    美國警方則認為這很有可能是「刷單」，意謂業者自己出錢買貨，然後送到不知情的人手中，自己以收件人的名義給自己正面評價，從而讓自己的店獲得比較好的搜索排名，增加曝光度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    生物戰來襲？繼美國收到中國種子包裹 台灣民眾也收到不明中國土壤
    2020-07-28 19:32

    生物戰來襲？繼美國收到中國種子包裹 台灣民眾也收到不明中國土壤
    美國兩黨具「對華強硬」共識 中共「寄望拜登上台」美夢被點破
    2020-07-28 13:58

    美國兩黨具「對華強硬」共識 中共「寄望拜登上台」美夢被點破
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    中國官媒：美台「建交」可能性極小 等同對中國赤裸宣戰
    2020-07-28 00:26

    中國官媒：美台「建交」可能性極小 等同對中國赤裸宣戰
    稱駐休士頓總領館仍在運作 中國：關係惡化責任全在美！
    2020-07-24 20:06

    稱駐休士頓總領館仍在運作 中國：關係惡化責任全在美！
    美要求中國關閉休士頓總領事館 美參議員推文：台灣有領事館了
    2020-07-24 13:37

    美要求中國關閉休士頓總領事館 美參議員推文：台灣有領事館了
    德財政部發現可疑包裹 警：內含爆裂物
    2017-03-16 00:29

    德財政部發現可疑包裹 警：內含爆裂物
    國際今日熱門
    2020-07-28 00:12

    雲南今年12人因毒菇喪命 中國女子誤食後尷尬下場曝光

    2020-07-28 00:05

    中國官媒大外宣踢鐵板！ 英裁定《環球電視》違規

    2020-07-28 00:19

    喜歡就強押走！印尼「綁架新娘」傳統惹議 官方誓言廢除

    2020-07-28 00:26

    中國官媒：美台「建交」可能性極小 等同對中國赤裸宣戰

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播