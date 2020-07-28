生物戰？美國多州收到中國可疑包裹 當局：危險別亂種

美國近期有至少27個州的農業部表示有民眾收到來自中國的可疑包裹，裡頭都是不明種子。（圖擷取自華盛頓州農業部臉書）

2020-07-28 22:21:43

〔即時新聞／綜合報導〕美中緊張關係持續升溫，近日雙方更互相關閉領事館，進一步升級對峙。有美媒報導指出，美國多州民眾收到來自中國的奇怪包裹，上面標示的內容物是珠寶、玩具等等，打開以後卻都發現是不明植物的種子，加上收到包裹的民眾都說沒有訂購相關物品，更是讓人起疑。當局呼籲民眾不要隨便種植來路不明的植物種子，有人懷疑，這些種子可能是侵入性植物。

綜合外媒報導，美國近期有至少27個州的農業部表示，有民眾收到來自中國的不明包裹，這些包裹上都會標示內容物，堪薩斯州農業部說，有的包裹上寫著裡頭是珠寶；路易斯安那州農業部則說，有的包裹寫著裡面是耳塞或玩具，可是不論包裹外標示的內容物為何，打開的都是不明種子，且收到不明包裹的人都說未曾訂購相關物品，令人生疑。

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各州農業部官員都警告民眾不要種植這些種子，目前對於種子的種類還不清楚，如有收到種子包裹，應盡速通報。賓夕凡尼亞州立大學（Penn State University）教授、植物病理學及環境微生物學系主任卡洛莉（Carolee Bull）就懷疑這些種子可能是侵入性植物，直言可能有植物病原體或害蟲潛伏在種子裡。

美國農業部動植物衛生檢驗局（Animal and Plant Health Inspection Service，APHIS）發言人塞西莉亞（Cecilia Sequeira）表示，已收到有關種子包裹的報告，當局已與美國海關和邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）、各州農業部合作，「防止被禁種子非法入境，並保護美國農業免受侵入性害蟲和有害雜草的侵害。」據悉這些不明種子將會送到APHIS培育，檢查是否有害。

美國警方則認為這很有可能是「刷單」，意謂業者自己出錢買貨，然後送到不知情的人手中，自己以收件人的名義給自己正面評價，從而讓自己的店獲得比較好的搜索排名，增加曝光度。

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