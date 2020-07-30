武漢抗疫護士墜樓身亡 傳曾爆醫院暗黑內幕

網傳武漢協和醫院昨上午有名護士墜樓身亡，昨日有院內的權威人士證實此事，並指死者為該院的心內科護士，且是其家中的獨女，並有一個不到2歲的孩子。（圖擷自《澎湃新聞》）

2020-07-30 10:19:41

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發至今，中國官方指位於重災區的武漢疫情已經趨緩，不過昨日卻傳出有一名武漢醫護人員墜樓身亡，且之後更傳出死者生前曾披露，隔離病房沒有醫生進去查房，都是透過對講機遙控護士，護理部主任甚至在臨床護士沒有受過專業培訓的情況下，就要求他們自己看有影片學習如何採集核酸咽拭子。

網傳武漢協和醫院昨上午有名護士墜樓身亡，昨日有院內的權威人士對《澎湃新聞》證實此事，並指死者為該院的心內科護士，到院工作不到5年，且是其家中的獨女，並有一個不到2歲的孩子，據稱父母知悉後大受震驚，哭暈了不知道多少回。

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針對為何護士墜樓，網路上則傳出，護士生前曾私訊微博網友，指在抗疫期間缺乏物資時，護理部主任劉義蘭竟要求沒有經過專業培訓的護士進行核酸咽拭子採集，當時劉還稱，「已經發了操作影片，學習後照這個搞…」另外醫生也都沒有進隔離病房查房，而是透過對講機遙控護士，在隔離區內的護士每天要至少待8小時，且「不能吃不能喝不能上廁所！」護士自稱「我不是藉理由想逃避這場戰爭，但希望做一個身上有防彈衣、槍裡有子彈的戰士，做一個不被當做人肉擋板的戰士！」

收到私訊內容的網友「叫我安然君」也指出，醫院跟護理部主任的名字都一致，但目前尚未百分之百確認墜樓的護士就是當初發私訊的人，但強調不管如何「一定要等一個水落石出」。

另有其他網友也留言說，墜樓的就是當初發訊息的人，甚至稱「還好我今年離開了，但是當同事跟我說今天醫院有人跳樓時我直覺會不會是她，結果真的是她，哎」。「叫我安然君」後續也持續PO出一些對話截圖，內容也大多都是印證基層護士被推上前線、醫生及高管卻躲在隔離區外的問題，甚至到目前基層的補助還有被苛扣甚至完全沒收到的情況，還有護士站出來要求公平對待，結果竟遭處分以及取消評先評優，種種遭遇看得令人感到十分辛酸。

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武漢協和醫院昨上午有名護士墜樓身亡，據稱父母知悉後大受震驚，哭暈了不知道多少回。（圖擷自《澎湃新聞》）

微博網友「叫我安然君」指出，早先曾收類似私訊內容指控院方在防疫期間的做法，網友認為與墜樓護士就是同一人。（圖擷自微博）

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