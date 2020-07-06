武肺病毒近親 英媒爆中國7年前就發現存於武漢實驗室

英國媒體指出，中國早在7年前就發現新型冠狀病毒的近親，多年來都存放在武漢的實驗室。圖為武漢病毒研究所。（法新社）

2020-07-06 12:28:32

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，病毒從何而來至今仍然未知。英國媒體4日公布的一份調查指出，中國早在2013年就發現與新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）相似度高達96%的病毒，且多年來都將此病毒存放於武漢的實驗室，卻似乎不願開誠布公。

根據英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，6名男性工人2012年在中國雲南一處廢棄礦坑清理蝙蝠糞便，隨後全數染上嚴重肺炎，其中3人死亡。患者血液內驗出類似SARS的未知病毒，此病毒被命名為RaBtCoV/4991，研究發現它與引發武漢肺炎的新型冠狀病毒有96.2%相似度。

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報導指出，RaBtCoV/4991病毒樣本多年來都存放於武漢的實驗室，但武漢病毒研究所的研究報告卻隻字未提工人遭感染與死亡的事件，也找不到任何有關這3名死者的新聞報導。

報導提到，曾致函武漢病毒研究所，詢問為何不公布有工人死於RaBtCoV/4991病毒，但並未得到回覆。報導因而質疑，自發現新病毒至今究竟發生過什麼事？為何這種新病毒的紀錄如此隱晦，中國又為何絕口不提這種病毒與3名死者的關聯性？

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