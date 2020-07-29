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    全球最相像！澳洲爆乳雙胞胎共享男友 力拚同時懷他的孩子

    澳洲「全球最相像」雙胞胎共享男友9年，並計劃同時懷孕。（翻攝自推特）

    澳洲「全球最相像」雙胞胎共享男友9年，並計劃同時懷孕。（翻攝自推特）

    2020-07-29 23:46:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲一對34歲美艷同卵雙胞胎安娜與露西安（Anna and Lucy DeCinque），被評為「全球最相像的雙胞胎」，兩人一起吃飯、睡覺，甚至連上廁所、洗澡也要黏在一起。姐妹倆不僅長相近乎一模一樣，聲音也是高度相似，感情更是好到共用一個男友，並計劃透人工試管授精技術，同時懷上共享男友的孩子。

    英國《鏡報》報導，雙胞胎姐妹在澳洲《今日早晨》（This Morning）的電視節目中透露這項人生大計。露西說：「我們想一起經歷懷孕，我們要一起經歷生活中的一切，我們將死在一起，我們將一起變老，就是那樣。」

    姐妹倆先前各有各自的男友，現在直接共用一個男友，三人同睡一張加大雙人床。她們的共享男友名叫班恩（Ben），現年39歲，三人交往已經9年，感情非常穩定。

    兩人還透露，媽媽有時都還分不出兩姊妹，但男友班恩和她們認識的第一天就能夠準確分辨兩人，她們之前交往的男友都做不到。此外，她們之前交往的男友都無法接受兩人如此親密，都希望她們能夠分開生活。但對於姐妹倆之間這種親密無間的生活方式，班恩卻很快就接受了。

    在被問及如果兩人的孩子是一男一女會不會難過時，兩人表示只要孩子健康、快樂就好。「只要我們一起懷上孩子，一起體驗整個過程，是男孩還是女孩我們都不介意，只要他們健康快樂。」

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