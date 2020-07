社群網站都是自己負面消息 川普痛斥「噁心」

2020-07-28 07:39:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普是社群網站推特忠實用戶,但他近來對推特多有批評,除了自己的推文先前遭官方隱藏後,如今又認為推特的「趨勢話題」全都是自己的負面消息,讓他直呼「噁心」。

川普今日在推特上發文批評,「有夠噁心,看到推特所謂的『趨勢』一大堆關於我的話題,且沒有半件好事,他們竭盡所能的尋找素材,讓它看起來越壞越好,再把它散播出去,讓這些東西成為趨勢,實在有夠可笑、非法且理所當然地不公平!」

川普曾針對佛洛伊德之死抗爭衍生的暴動事件放話說,「當發生劫掠事件時,就是開槍之時!」「只要我當總統的一天,華府永遠不會有『自治區』,如果有人想嘗試,那麼他們將遭遇重大武力。」發文接連遭推特官方以「宣揚暴力」為由隱藏,但沒有刪除。

So disgusting to watch Twitter’s so-called “Trending”, where sooo many trends are about me, and never a good one. They look for anything they can find, make it as bad as possible, and blow it up, trying to make it trend. Really ridiculous, illegal, and, of course, very unfair!