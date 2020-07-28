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    社群網站都是自己負面消息 川普痛斥「噁心」

    美總統川普不滿推特上都是自己的負面話題，痛批「噁心」。（彭博）

    美總統川普不滿推特上都是自己的負面話題，痛批「噁心」。（彭博）

    2020-07-28 07:39:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普是社群網站推特忠實用戶，但他近來對推特多有批評，除了自己的推文先前遭官方隱藏後，如今又認為推特的「趨勢話題」全都是自己的負面消息，讓他直呼「噁心」。

    川普今日在推特上發文批評，「有夠噁心，看到推特所謂的『趨勢』一大堆關於我的話題，且沒有半件好事，他們竭盡所能的尋找素材，讓它看起來越壞越好，再把它散播出去，讓這些東西成為趨勢，實在有夠可笑、非法且理所當然地不公平！」

    川普曾針對佛洛伊德之死抗爭衍生的暴動事件放話說，「當發生劫掠事件時，就是開槍之時！」「只要我當總統的一天，華府永遠不會有『自治區』，如果有人想嘗試，那麼他們將遭遇重大武力。」發文接連遭推特官方以「宣揚暴力」為由隱藏，但沒有刪除。

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