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    共和黨黨代表大會取消 川普提名演說不變

    因應武漢肺炎疫情加劇，美國總統川普二十三日在白宮疫情簡報會上宣布，取消原定八月下旬在佛羅里達州舉行的共和黨全國黨代表大會。（彭博）

    因應武漢肺炎疫情加劇，美國總統川普二十三日在白宮疫情簡報會上宣布，取消原定八月下旬在佛羅里達州舉行的共和黨全國黨代表大會。（彭博）

    2020-07-25 05:30:00

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿三日宣布，取消預定八月廿四日起一連四天在佛羅里達州傑克森維爾舉行、估計有逾萬人到場的共和黨全國黨代表大會。此舉被視為川普終於正視武漢肺炎疫情所構成的健康威脅。

    川普在白宮的疫情簡報會上表示，有成千上萬支持者與黨代表想出席大會，但他覺得不該讓這些人群聚於病毒熱點，並已告知團隊，如今並非舉行大型會議的正確時機，「我們不會舉行大型、人潮擁擠的會議」。傑克森維爾市長柯瑞（Lenny Curry）聞訊後感謝川普此一決定。

    對原本堅持要舉行黨代表大會的川普而言，取消會議儼然是一大逆轉。這場大會原定在北卡羅萊納州夏洛特登場，但遭擔心有提高染疫風險的民主黨籍州長古柏（Roy Cooper）反對，川普因而在上月宣布移師佛州。未料武肺疫情南移，傑克森維爾病例激增，佛州更淪為熱點；不少共和黨領袖已放話不會出席，民調更顯示六成二選民認為在佛州舉行黨代表大會不安全。

    全國黨代表大會最主要目的在於提名總統候選人，儘管取消大會，川普表示仍將以「不同形式」發表提名演說。據了解，負責提名總統候選人、總數超過兩千五百人的共和黨全國黨代表，將只有三百多人獲准出席在夏洛特舉行的提名會議，未出席的全國黨代表將以代理人方式投票。

    至於八月十七到二十日在威斯康辛州密爾瓦基登場的民主黨全國黨代表大會，則幾乎是全視訊式的會議；準總統候選人拜登預計親自出席接受提名。

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