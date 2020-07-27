好交情生變？ 英媒爆：首相強森暗中希望川普敗選

英國媒體報導，首相強森（左）私下希望美國總統川普（右）敗選。（法新社資料照）

2020-07-27 15:02:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）與美國總統川普（Donald Trump）交情甚好，但近日卻有英國媒體報導，英國政府私底下希望川普在今年11月的總統大選中，輸給對手民主黨籍的前副總統拜登（Joe Biden）。

綜合外媒報導，強森政府的一名官員近日向媒體透露，英國政府的多數官員都同意，若是川普敗選，將會使事情變得更加容易。強森和拜登過去並非盟友，強森經常被稱為是「英國川普」，拜登更反對強森領導的脫歐計畫。但在川普介入英國對華為的行動後，強森和川普的好交情變得緊張。

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一名英國資深外交官則在月初時透露，若是拜登當選美國總統，可望終止川普執政時期的「腐敗」，川普家族的貪腐和自戀的行為，都將隨著新總統上任消失。並提到，若是拜登勝選，很多事情將會改變。

川普日前在提到英國對華為的禁令時，聲稱英國這項決定都是自己的功勞，引起英方不滿。一名英國政府顧問表示，強森正試圖與川普保持距離。

據報導，強森政府正在放緩與美國簽署協議的計畫，並認為拜登勝選能夠解決現階段問題。保守黨顧問透露，若是拜登當選，英美將不需要雙邊貿易協議，英美有望一起加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

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