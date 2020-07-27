武漢肺炎》加泰隆尼亞疫情升溫 自治區籲年輕人停止派對
〔即時新聞／綜合報導〕位在西班牙東北部的加泰隆尼亞（Catalonia）自治區，自6月解除封鎖以來，成為該國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）再度爆發的熱區。加泰隆尼亞自治區政府主席托拉（Quim Torra）今（27日）公開呼籲年輕人停止聚會、停止派對，否則可能會採取更嚴厲的措施。
《路透》報導，目前法國、德國、比利時都警告公民不要前往加泰隆尼亞。托拉則表示，若民眾繼續以目前的社交節奏生活，「那麼疫情必定會惡化」，他指出，年輕人晚上喝酒聚會是缺乏「團結」的表現，並可能將病毒傳染給更脆弱的人。
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托拉在24日宣布下令關閉所有夜店、數10個城市的酒吧和餐館必須在午夜前關閉，且建議所有民眾待在家中，避免任何非必要的旅行；他說，若情況無法在10天內得到改善，該區將會採取更多限制性措施。
西班牙政府補充，在此波封鎖解除後的武肺確診浪潮中，「年輕人」是感染人數最多的族群。而儘管儘管加泰隆尼亞疫情不斷惡化，但托拉仍舊不放棄外國遊客，他聲稱他們已經有非常完善的醫療衛生系統，且「準備接待所有遊客」。
西班牙迄今為止武肺確診31萬9501人，其中2萬8432人病故。
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