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西班牙去年3月出現新冠病毒? 專家質疑研究

西班牙在疫情趨緩下，國內已逐步解封，海灘也分批開放。根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間廿七日晚間十一點，西班牙累計廿四萬七九○五起確診病例與二萬八三三八起死亡病例。圖為西國巴塞隆納一處海灘，兩名妙齡女子換上泳裝，在沙灘戲水並自拍。（歐新社檔案照）

西班牙在疫情趨緩下，國內已逐步解封，海灘也分批開放。根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間廿七日晚間十一點，西班牙累計廿四萬七九○五起確診病例與二萬八三三八起死亡病例。圖為西國巴塞隆納一處海灘，兩名妙齡女子換上泳裝，在沙灘戲水並自拍。（歐新社檔案照）

2020-06-28 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕西班牙巴塞隆納大學研究團隊廿六日表示，已在去年三月於巴塞隆納所收集的廢水、污水樣本中，發現微量的新冠病毒。若屬實，將比該病毒在中國被發現還早九個月。惟有專家對這種說法存疑，指稱該研究有誤。至今全球各地新冠病毒最早出現的證據始於去年十二月的中國，西班牙本土遭侵襲則是今年二月。

該研究團隊先在今年一月十五日於巴塞隆納收集到的樣本裡，發現新冠病毒，比當地首起確診病例還早四十一天。持續檢測更早的樣本後，又在去年三月十二日收集的樣本中，發現該病毒。領導研究的微生物學系教授波希（Albert Bosch）表示，該樣本裡病毒的含量雖低，但屬於陽性。

該研究尚未獲任何科學期刊刊登，但已提交同儕審查。研究廢水中存在的病毒已四十多年的波希說，中國觀光客及商務人士頻頻造訪巴塞隆納，所以這情況很可能也在其他地方同時發生。

不過，西班牙公衛暨衛生行政協會的維亞比（Joan Ramon Villabi）博士說，此說法還需要更多資料數據、研究、樣本來確認，並排除實驗室錯誤或研究方法上的問題。此外，由於該病毒和其他呼吸道傳染病有相似之處，因此有可能是偽陽性。

美國密西根州立大學環境工程學副教授薩戈拉拉奇（Irene Xagoraraki）直言不相信研究。她懷疑，陽性或許是被其他真含有病毒的樣本污染所致，以及樣本在未放入冷凍櫃下能否存活逾一年。她說，若那些樣本未儲存在攝氏零下八十度，研究結果就無法相信。

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