為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》英國突令西班牙入境隔離14天挨批 外相拒道歉

    英國政府25日突然要求對從西班牙入境者實施14天隔離檢疫。（路透）

    英國政府25日突然要求對從西班牙入境者實施14天隔離檢疫。（路透）

    2020-07-26 21:19:54

    〔即時新聞／綜合報導〕英國政府25日突然要求對從西班牙入境者實施14天隔離檢疫，儘管突如其來的新規引發遊客的憤怒和困惑，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今（26）日仍表態力挺政策，並拒絕道歉。

    綜合外媒報導，西班牙在結束緊急狀態僅1個月後，巴塞隆納、薩拉戈薩（Zaragoza）和首都馬德里等城市就湧現新一波的病例，促使政府發出警告，可能將有第二波疫情。西班牙衛生部23日通報新增971例確診，這是自封鎖結束以來的最大增幅，24日則為922例。

    英國政府在25日晚間宣布，將西班牙從安全名單中刪除，且新政策在數小時後就火速生效，讓旅客沒時間另做規劃，這不僅破壞許多遊客的度假計畫，也嚴重打擊剛從幾個月的封鎖和旅行限制中逐漸復甦的西班牙旅遊業。

    目前除了英國對西班牙採取14日隔離政策，挪威也有類似措施，法國則做出了旅遊警告。

    拉布說，他知道這將對遊客造成困擾，但政府「不能道歉」。他告訴《天空新聞》（Sky News），英國政府已盡快做出了決定，週五收到數據，並在週六下午進行評估。

    當被問及為何不及早告知旅客西班牙的狀況還在評估？他說，提供模糊的建議只會帶來更多的不確定性。

    拉布說：「我們給出的規則和建議發生了變化。情況很棘手，而且可能會引起混亂。」他補充：「但如果讓情況變的混淆，或者在我們需要時不改變措施及拖延行動，那就更糟了。」

    他表示，如果不採取這樣的規定，英國可能冒著第二波疫情和封鎖的危險。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》抗議戴口罩？英國男子口罩這樣戴著上街
    2020-07-26 14:37

    武漢肺炎》抗議戴口罩？英國男子口罩這樣戴著上街
    就任週年 英相強森坦言：疫情爆發之初對病毒不了解
    2020-07-25 10:03

    就任週年 英相強森坦言：疫情爆發之初對病毒不了解
    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」

    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」
    武漢肺炎》英政府加強口罩措施 民眾竟抗議：侵犯人權
    2020-07-20 22:12

    武漢肺炎》英政府加強口罩措施 民眾竟抗議：侵犯人權
    疫情剛緩就3000人搞轟趴 英國警氣炸：主辦者很自私！
    2020-07-20 00:32

    疫情剛緩就3000人搞轟趴 英國警氣炸：主辦者很自私！
    愛爸也振興！全國電子電鬍刀大方送

    愛爸也振興！全國電子電鬍刀大方送
    國際今日熱門
    2020-07-26 00:19

    龐皮歐籲建立新民主聯盟 學者：台灣將是重要夥伴

    2020-07-26 00:03

    波蘭擬退出拒家暴《伊斯坦堡公約》 上萬女性上街怒吼

    2020-07-25 22:59

    限時回覆三問題！ 香港民主派參選人抗議干擾選舉

    2020-07-25 23:28

    武漢肺炎》菲國送失業工人回鄉 「海嘯人潮」擠爆棒球場

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播