武漢肺炎》英國突令西班牙入境隔離14天挨批 外相拒道歉

英國政府25日突然要求對從西班牙入境者實施14天隔離檢疫。（路透）

2020-07-26 21:19:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府25日突然要求對從西班牙入境者實施14天隔離檢疫，儘管突如其來的新規引發遊客的憤怒和困惑，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今（26）日仍表態力挺政策，並拒絕道歉。

綜合外媒報導，西班牙在結束緊急狀態僅1個月後，巴塞隆納、薩拉戈薩（Zaragoza）和首都馬德里等城市就湧現新一波的病例，促使政府發出警告，可能將有第二波疫情。西班牙衛生部23日通報新增971例確診，這是自封鎖結束以來的最大增幅，24日則為922例。

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英國政府在25日晚間宣布，將西班牙從安全名單中刪除，且新政策在數小時後就火速生效，讓旅客沒時間另做規劃，這不僅破壞許多遊客的度假計畫，也嚴重打擊剛從幾個月的封鎖和旅行限制中逐漸復甦的西班牙旅遊業。

目前除了英國對西班牙採取14日隔離政策，挪威也有類似措施，法國則做出了旅遊警告。

拉布說，他知道這將對遊客造成困擾，但政府「不能道歉」。他告訴《天空新聞》（Sky News），英國政府已盡快做出了決定，週五收到數據，並在週六下午進行評估。

當被問及為何不及早告知旅客西班牙的狀況還在評估？他說，提供模糊的建議只會帶來更多的不確定性。

拉布說：「我們給出的規則和建議發生了變化。情況很棘手，而且可能會引起混亂。」他補充：「但如果讓情況變的混淆，或者在我們需要時不改變措施及拖延行動，那就更糟了。」

他表示，如果不採取這樣的規定，英國可能冒著第二波疫情和封鎖的危險。

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