武漢肺炎》英政府加強口罩措施 民眾竟抗議：侵犯人權

英國武漢肺炎確診人數突破30萬，為此英國政府加強口罩措施，從本月24日起須戴口罩才能進入商店，有英國民眾為此抗議，認為是「侵犯人權」。圖為倫敦戴口罩的男子，非示威者。（路透）

2020-07-20 22:12:36

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，英國確診人數也突破30萬，為此英國政府加強口罩措施，從本月24日起須戴口罩才能進入商店，有英國民眾為此抗議，認為是「侵犯人權」。

綜合外媒報導，英國政府面對嚴峻的疫情，決定加強防疫措施，從24日開始將會要求民眾必須戴口罩才能進入商店、便利商店，若沒有戴口罩，可能將被裁罰100元英鎊（約新台幣3725元）的罰款，2週內繳清的話，則減為50元英鎊（約新台幣1862元）。

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有數百位英國民眾對此相當不滿，19日舉行「解放英國（Keep Britain Free）」的活動，聚集在倫敦市中心的海德公園（Hyde Park），並舉著「我拒絕被蒙面、測試、跟蹤」，來抗議即將實行的戴口罩政策。

這個活動舉辦人是身價快2億英鎊的航空大亨多蘭（Simon Dolan），他曾在7月初試圖以司法途徑來推翻政府的防疫政策，最後敗訴。

該抗議組織會進行抗議的原因，則是因為認為政府的防疫封鎖政策違法，反對戴口罩、社交距離以及暫時關閉企業，認為這是「侵犯人權」的行為。不少示威者也認為，防疫政策可能帶有陰謀論，例如比爾‧蓋茨（Bill Gates）可能透過疫情流行的消息，藉此可以用數據來追蹤民眾。

示威者之一的史密斯（Leah Butler-Smith）表示，人們只能被動地、沒有餘地的戴口罩，她認為若政府要保護民眾，應該要停止強迫性的政策，並讓人們感到放心。她強調，自己不會戴口罩，而政府和很多科學家一開始也說不需要口罩，「為什麼突然要強制戴口罩？沒意義啊！」

英國目前是武漢肺炎疫情的重災區，確診人數突破30萬人，死亡人數突破4萬5千人。

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