疫情剛緩就3000人搞轟趴 英國警氣炸：主辦者很自私！

疫情度過了第一波高峰，悶在家已久的英國人早就待不住，竟有多達3000人在郊區舉辦連續15小時的徹夜狂歡派對。（圖擷取自twitter）

2020-07-20 00:32:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情雖然度過了第一波高峰期，但昨日（7月18日）單日確診仍有687人；然而悶在家許久的英國人早就待不住，這周末各地紛紛舉辦大型派對，位在英國西南方的城市巴斯（Bath），郊區竟有多達3000人連續15小時徹夜狂歡派對，氣得警方出動大批人力管制，結果人太多，警察還找不到方法強制活動結束，頭痛的警方痛批主辦者「非常自私」。

綜合外媒報導，雖然英國的疫情趨緩，然而英國政府仍不敢掉以輕心，大型集會的禁止令沒有解除，但是在家裡悶壞的英國人早就坐不住，紛紛在這個周末舉辦各種大小派對，也讓英國警方疲於奔命，到處取締非法的派對活動。

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其中位在英國東南部的城市巴斯（Bath），更有3000多人聚集在郊區一處莊園擺起大型音響舉行派對；英國警方在7月18日晚間約11點獲報後趕抵現場準備驅散非法聚會，結果發現裡面已經有數百人，且還有更多人陸續前來，由於正值深夜，警方為安全起見，選擇封鎖聯外交通阻止車輛再進入。

但人還是越積越多，震天響的音樂把周圍所有的居民吵到睡不著，最後警方到今天（7月19日）清晨6點多還在驅趕車輛，目前還在想辦法如何在「可控」的方式下結束這場聚集3000人派對；警方痛批主辦人非常自私，「這些非法的音樂派對越來越多，不僅會對社區造成危害，還會成為防疫破口」，警方將會加強偵辦，將這些不負責任的人繩之以法。

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Cars and people still turning up to the rave at Charmydown police are just watching them go in. Please do something the music has been blasting since midnight! @ASPolice #bathrave pic.twitter.com/CchoCo3XQa — Dulcie （@dw07136） July 19, 2020

就算警方封鎖也沒用，參加者仍用走過去。（圖擷取自twitter）

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