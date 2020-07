疫情剛緩就3000人搞轟趴 英國警氣炸：主辦者很自私！

2020-07-20 00:32:46

〔即時新聞/綜合報導〕英國的武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情雖然度過了第一波高峰期,但昨日(7月18日)單日確診仍有687人;然而悶在家許久的英國人早就待不住,這周末各地紛紛舉辦大型派對,位在英國西南方的城市巴斯(Bath),郊區竟有多達3000人連續15小時徹夜狂歡派對,氣得警方出動大批人力管制,結果人太多,警察還找不到方法強制活動結束,頭痛的警方痛批主辦者「非常自私」。

綜合外媒報導,雖然英國的疫情趨緩,然而英國政府仍不敢掉以輕心,大型集會的禁止令沒有解除,但是在家裡悶壞的英國人早就坐不住,紛紛在這個周末舉辦各種大小派對,也讓英國警方疲於奔命,到處取締非法的派對活動。

其中位在英國東南部的城市巴斯(Bath),更有3000多人聚集在郊區一處莊園擺起大型音響舉行派對;英國警方在7月18日晚間約11點獲報後趕抵現場準備驅散非法聚會,結果發現裡面已經有數百人,且還有更多人陸續前來,由於正值深夜,警方為安全起見,選擇封鎖聯外交通阻止車輛再進入。

但人還是越積越多,震天響的音樂把周圍所有的居民吵到睡不著,最後警方到今天(7月19日)清晨6點多還在驅趕車輛,目前還在想辦法如何在「可控」的方式下結束這場聚集3000人派對;警方痛批主辦人非常自私,「這些非法的音樂派對越來越多,不僅會對社區造成危害,還會成為防疫破口」,警方將會加強偵辦,將這些不負責任的人繩之以法。

