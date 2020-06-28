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武漢肺炎》最早不是武漢？西班牙研究：2019年3月已見新冠病毒

西班牙巴塞隆納大學表示，西班牙的病毒學家在2019年3月的廢水樣本中發現新型冠狀病毒蹤跡，比中國發現2019的時間還要早9個月。（法新社）

西班牙巴塞隆納大學表示，西班牙的病毒學家在2019年3月的廢水樣本中發現新型冠狀病毒蹤跡，比中國發現2019的時間還要早9個月。（法新社）

2020-06-28 22:57:17

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情從去年12月底開始席捲全球，目前疫情仍未趨緩，世界各地確診病例與死亡人數持續增加，截止至今已經有超過1000萬宗確診個案。而西班牙研究團隊表示在2019年3月的廢水中發現新冠病毒樣本，比中國發現病毒開始人傳人的時間早了9個月。

綜合外媒報導，西班牙巴塞隆納大學為找出潛在新疫情，決定自今年4月中開始檢驗廢水樣本，並在今年1月15日巴塞隆納的廢水樣本中採集到新冠病毒，而這起樣本出現的時間比當地首例確診個案的時間早了41天。

因此研究人員繼續研究更早之前的樣本，將時間推前至2018年1月到2019年12月之間，而研究人員在2019年3月12日樣本中發現病毒基因組，比武漢疫情大爆發還要早9個月，對此巴塞隆納大學的引述研究領導人波希（Albert Bosch）的表示：「儘管（樣本中）新型冠狀病毒的含量低，但卻是陽性。」

仍待排除實驗室錯誤及偽陽性

目前西班牙累計25萬人感染新冠病毒，其中2萬8000人不幸病逝，但西班牙公衛暨衛生行政協會（SESPAS）主席維亞比（Joan Ramon Villalbi）指出，目前需要更多的數據研究和樣本，並排除研究方法上的問題以及實驗室出現謬誤的可能，並補充道新型冠狀病毒類似的其他呼吸道感染病毒也可能造成偽陽性結果。

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