獨家》鳴笛急煞！台鐵「山嵐號」花東試運轉 民眾搶看險撞

台鐵「山嵐號」在花蓮市中華路平交道虛驚一場後，緩緩駛離前往吉安站。（記者游太郎攝）

2025/02/04 11:14

〔記者游太郎／花蓮報導〕台鐵新觀光列車「山嵐號」今天上午在花蓮至池上站間試運轉，吸引不少聞訊而至的民眾及鐵道迷，甫出花蓮站不久，行經花蓮市中華路平交道時，緊急鳴笛、停車近2分鐘後，2位闖入警戒區的民眾爽看後始滿意離開；台鐵花蓮站表示，民眾搶看列車雖然未造成事故，但已危及列車行駛安全，蒐證後將依規定開罰。

「山嵐號」今天上午9時12分由花蓮站開出，準備開往池上站進行東部幹部第二次試運轉，沿途除測試車況及路況外，並針對沿途各站的觀光及相關資源進行踩線、探勘，但列車9時20分駛抵花蓮市中華路平交道前時，突然平交道的警鈴大作，驅離廣播聲響起，只見2位民眾闖過柵欄進入警戒區，不斷朝花蓮站方向探視，半分鐘後「山嵐號」開始鳴笛警告，並緊急停在平交道前，待2人看罷滿意退出警戒區，才緩緩地重新開動往吉安站方向駛去。

請繼續往下閱讀...

台鐵花蓮站站長楊舜安表示，花蓮站在民眾闖入中華路平交道警戒區後，警告系統即已啟動，並立即通知「山嵐號」注意，由於中華路平交道曾多次發生重大意外事故，針對民眾貪看列車闖入警戒區的行為，已展開調查及蒐證，並將依規定進行開罰，遏止這類的危安行為。

「山嵐號」預計4月初上路，主打奢華輕旅行，初期營運花東縱谷路線，由EMU500型電聯車打造，取台灣山巒與平原間的意象，採用清新黃綠色調，以山景變換，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，結合地方創生，主打奢華輕旅行方式，列車上提供下午茶，相關行程由得標的雄獅旅行社安排，近期正安排測試停站點，上路後也會如「海風號」般，提供在食材製作的不同點心。

台鐵觀光列車「山嵐號」四月份將行駛花東幹線，近期實施試運轉及踩點測試。（記者游太郎攝）

台鐵「山嵐號」觀光列車。（記者游太郎攝）

民眾闖入花蓮市中華路平交道警戒區內，想要近距離觀看台鐵新的觀光列車「山嵐號」。（記者游太郎攝）

民眾闖入平交道警戒區內，「山嵐號」列車發現後緊急鳴笛、剎車應變。（記者游太郎攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法