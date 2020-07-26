誇張！長江下游「防洪大壩」挖空蓋餐廳 恐隨時潰堤

中國6月以來持續暴雨，多地水患，而長江今年第3號洪水又將到來。圖為19日長江南京下關段水位高漲。（法新社）

2020-07-26 22:36:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕長江汛情吃緊，下游支流秦淮河的水位居高不下，其流域部份地區水已漫出河堤。不過，就在各界聚焦災情時，近日有民眾向官媒踢爆，秦淮河楊家圩大堤內部已被挖空，興建了多間高檔餐廳或酒吧。專家指出，這些建築不但涉嫌違反多項水利法規，且嚴重危害大堤安全。南京當局26日證實確有此事，強調將依規拆除，嚴肅追責。

秦淮河穿江蘇南京城而過，是長江下游的支流。近日，受到長江大流量來水和上游降雨影響，秦淮河水位一直居高不下，南京已啟動秦淮河流域防汛一級應急響應，且發佈洪水黃色預警。

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中國中央廣電總台《中國之聲》節目接獲民眾投訴後，實地探勘發現，這些酒吧、餐廳從壩體的背水面，向內挖了十幾公尺，在大壩「肚子裡」營業。大壩背水坡內，存在著多個長12公尺、高約3公尺、寬度各不相同空洞，經初步測量，餐廳的最深處，已經到達大壩中線部位。

報導提到，有店家受訪時提到，他們在這裡已經經營多年，在大壩「肚子」經營餐廳，後果「沒那麼嚴重」。店家表示，已經很多年的事情，沒必要上升到這個高度（指違法、影響防洪等），「我不知道大壩裡面不能建這些，拆它也是政府行為，我們管不到。」

南京市江寧區委宣傳部微信公號26日發布通報，強調江寧區委、區政府高度重視此事，立即進行調查處理。將嚴格依據《中華人民共和國河道管理條例》等有關規定，按照防汛安全工作要求，對相關違規建築實施拆除。同時，區紀委監委已介入調查，將依紀依法嚴肅追究相關責任人責任。

近日有民眾向官媒踢爆，秦淮河楊家圩大堤內部已被挖空，興建了多間高檔餐廳或酒吧。（翻攝自微信）

近日有民眾向官媒踢爆，秦淮河楊家圩大堤內部已被挖空，興建了多間高檔餐廳或酒吧。（翻攝自微信）

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