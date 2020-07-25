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    BBC這樣教炒飯惹怒亞洲人 網紅也崩潰

    馬來西亞裔的英國網紅「Uncle Roger（本名Nigel Ng）」不斷對赫莎的做法吐槽，直呼：「蛋炒飯有什麼好怕的？」、「怎麼能用濾網幫米瀝水？這不是義大利麵！」。（圖擷取自Nigel Ng的Youtube頻道）

    馬來西亞裔的英國網紅「Uncle Roger（本名Nigel Ng）」不斷對赫莎的做法吐槽，直呼：「蛋炒飯有什麼好怕的？」、「怎麼能用濾網幫米瀝水？這不是義大利麵！」。（圖擷取自Nigel Ng的Youtube頻道）

    2020-07-26 00:17:37

    〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體BBC的美食頻道去年發布了一集「蛋炒飯」的烹飪教學影片，然而馬來西亞網紅「Uncle Roger（本名Nigel Ng）」看到教學內容卻大崩潰，專程拍一部吐槽影片以亞洲人的視角來評論這部教學影片，內容只見主持人赫莎（Hersha Patel）一本正經的料理蛋炒飯，Uncle Roger卻不斷崩潰，內容讓人啼笑皆非。

    綜合外媒報導，英國媒體BBC旗下的美食頻道，示範了中式炒飯的製作方式，但由於料理過程不符合亞洲人的常識，讓身為馬來西亞裔的網紅「Uncle Roger」不斷對赫莎的做法吐槽，直呼：「蛋炒飯有什麼好怕的？」、「怎麼能用濾網幫米瀝水？這不是義大利麵！」、「煮飯加水當然是要用手指量，才不是用什麼英式茶杯」。

    這部影片上傳短短兩週就超過270萬人次觀看，16萬人按讚，不少網友紛紛崩潰留言，「每個亞洲人都知道炒飯要用隔夜飯」、「我把影片給奶奶看，她說：『你就是這樣折磨亞洲人？』」、「成品看起來一點都不像炒飯，根本就是把豌豆放在潮濕又悲傷的米飯上，還有一些雞蛋碎片」。

    影片爆紅後Uncle Roger也在24日與主持人赫莎合拍一部澄清影片，赫莎強調，自己真的知道炒飯該怎麼做，只是因為主持BBC的節目必須要用BBC的食譜來製作，兩人也約好下次在Uncle Roger的最新影片要去赫莎家中「正確的做蛋炒飯」。

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