一抽只要75元！英國5千萬元豪宅線上抽獎 部分所得捐公益

活動中大獎「海濱市鎮豪宅」外觀。（擷取自活動網站）

2020-07-25 16:02:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情襲捲英國，當地不少收容機構陷入資金短缺危機，在此情況下，英國一名男子決定將自家市值逾125萬英鎊（近新台幣5000萬）的豪宅拿出來給網友抽獎，幸運兒可直接獲得海濱豪宅一棟，而收益的一部份將捐作慈善之用。

綜合外媒報導，英國西薩塞克斯郡多間養老收容中心日前發布聲明指出，在疫情爆發後的封鎖期間裡，綜合商店關閉、人們停止外出等原因，每月募得善款只剩過去的3成，「我們需要社區的慷慨捐助，以確保能在未來繼續提供臨終關懷等護理服務」。

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面對收容機構陷入的困難處境，60歲的皮爾斯（Peter Pearce）決定舉辦一個名為「夢想之家」的抽獎活動，將名下一棟2018年才翻新修築的豪宅拿出來當大獎，參加者可自由購買單張2英鎊（約新台幣75元）的彩券，每人購買張數無上限，主辦方在活動結束後將從所有彩券中抽出一名幸運兒成為豪宅的新主人，皮爾斯將為其負擔所有稅額及相關費用。

皮爾斯表示，他在20年前購入該棟房舍，並於2018年實施大規模翻新，鄰近房產價值都在100萬至300萬英鎊（約新台幣3750萬至1億1250萬）左右，他說，希望這次活動能至少賣出75萬張彩券，回收約合市價的彩金後將捐出其中15萬英鎊（約新台幣562萬）給安養中心做慈善，但若未達75萬張他也會捐出1萬英鎊（約新台幣37萬）。

該豪宅中共有4套衛浴，均已全面翻新（擷取自活動網站）

頂樓視野極佳。（擷取自活動網站）

官方網站上寫有活動倒數時間。（擷取自活動網站）

經實測在台灣也可參加並完成購票抽獎，不過是否存在法律問題仍未可知。（擷取自活動網站）

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