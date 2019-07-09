抽千萬豪宅！ 台中購物節首獎揭曉：北屯新成屋

2019-07-09 16:55

〔記者張菁雅／台中報導〕第一屆台中購物節明天（10日）起跑，台中市政府今天公布首獎千萬豪宅地點，坐落於北屯區四平路，為2房2廳2衛的新成屋，含平面車位，約38.75坪。都發局長黃文彬說，這處建案今年3月剛完工，抽中的幸運兒馬上就能入住！

台中購物節活動時間為7月10日至8月18日，消費累計滿500元並上網登錄發票，就有機會抽中千萬豪宅、汽車等大獎。其中，最受矚目的豪宅獎項，由台中市不動產開發商業同業公會及大台中不動產開發商業同業公會提供，選出山、海、屯、都區各一處建案，市府在6月底舉行網路票選活動，共有2萬6048人次投票，都區獲得34.2％，脫穎而出。

市府與兩大不動產開發公會今天公布豪宅坐落地點，是北屯區四平路的「晴山居」，位在2樓，2房2廳2衛含平面車位約38.75坪，今年3月剛完工。

黃文彬說，建案鄰近崇德路、11期生活圈，周邊有仁和廣福公園、昌平公園及仁美國小，生活機能完備，附近房價每坪約23萬至25萬元，首獎建物售價950萬元，平面車位135萬元，房屋及土地登記移轉前相關稅捐及中獎獎金所得稅合計約100萬元出頭，稅金也由贊助者支出，總費用合計約1200萬元。

兩大不動產開發公會除了提供千萬豪宅做為購物節首獎，7月20日至28日也在大台中國際會展中心舉辦房地產交易博覽會，現場共有70個建案推出多種促銷方案，民眾到博覽會展場或銷售案場留下基本資料，就能參加抽獎。

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