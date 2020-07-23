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    美批休士頓領事館「間諜活動」 中國急把球丟回美國

    針對美國國務院指控中國駐休士頓總領事館的外交官涉入簽證詐欺，痛批該館從事「間諜活動」，中國外交部發言人汪文斌（見圖）今（23）日回擊，這些行為都先經過美方批准，使用的是美國務院批准的領事證件。（美聯社）

    針對美國國務院指控中國駐休士頓總領事館的外交官涉入簽證詐欺，痛批該館從事「間諜活動」，中國外交部發言人汪文斌（見圖）今（23）日回擊，這些行為都先經過美方批准，使用的是美國務院批准的領事證件。（美聯社）

    2020-07-23 18:53:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國以「保護美國智慧財產與個人隱私」為由，要求中國駐休士頓總領事館24日前關閉，美國國務院更指控中國駐休士頓總領事館的外交官涉入簽證詐欺，痛批該館從事「間諜活動」。對此，中國外交部發言人汪文斌今（23）日回擊，這些行為都先經過美方批准，使用的是美國務院批准的領事證件。

    為保護美國智慧財產與美國人個資，美國21日要求中國在德州休士頓的總領事館72小時內（即24日下午4時以前）關閉，中方譴責此舉是政治挑釁，並放話「必將採取措施堅決應對」。

    美國國務院指控，中國長年對美國官員、人民進行間諜與影響力工作，相關作為規模及範圍更在近幾年明顯增加，除了指控中國駐休士頓總領事館是「間諜中心」，涉嫌竊取美國智慧財產與美國人個資外，更稱該領事館的外交官涉入簽證詐欺，痛批中國駐休斯頓領館從事「間諜活動」。

    對此，中國外交部發言人汪文斌今表示，中國駐美外交機構工作人員的個人訊息都是公開透明的，中方領事官員進入機場限制區域事先經過美方批准，使用的是美方國務院批准的領事證件，目的是照料搭乘航班的中國公民。

    汪文斌不滿地說，此事合法、合規，也有很多先例，美方的說法完全是在編造理由，對中方的指責不符合事實。

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