間諜窩? 美限72小時關中國休士頓領館
傳幫解放軍洗身分 總領館內急燒文件
〔編譯張沛元／綜合報導〕為保護美國智慧財產與美國人個資，美國廿一日要求中國駐德州休士頓總領事館在七十二小時內、即廿四日下午四時以前關閉，中方隨即譴責美國此舉是政治挑釁，並放話「必將採取措施堅決應對」。值此美中關係已因貿易戰、武漢肺炎、香港、新疆以及南海等問題幾近劍拔弩張之際，美方的閉館要求勢必更進一步升高雙方緊張情勢。
美議員魯比歐：早該關了
對此，美國共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）直指，中國駐休士頓領事館並非外交機構，而是中國共產黨在美國龐大的間諜和影響力運作網絡中心，「早該關了」！
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美國國務院發言人歐塔加斯廿二日證實美方下令閉館，以保護美國的智慧財產與美國人的個人資訊；歐塔加斯還說，根據維也納公約，各國有義務不干涉他國內政。此外，國務院在另一份聲明中指出，中國多年來在美國各地從事大量間諜活動與影響力行動，而且這些行動的規模與範疇在過去幾年來已明顯擴大。
休士頓警方指出，在閉館消息曝光前，德州警消在廿一日晚間獲報前往中國駐休士頓總領事館，看到該館的戶外庭院著火與冒煙，但並未獲准入內。警方認為那些煙是焚燒機密文件所致。中國駐休士頓總領事館開設於美中建交的一九七九年，為最早設立的駐美中國總領事館。中國在美國的紐約、芝加哥、洛杉磯與舊金山也設有總領事館。
中國外交部發言人汪文斌廿二日痛斥華府的閉館要求蠻橫無理，警告美方若一意孤行，中方必將採取措施堅決應對。中國環球時報則在推特上發起民調，詢問「哪個美國駐中國總領事館最有可能被關？」結果美國駐港澳總領事館得票率遙遙領先。除香港外，美國還在廣州、上海、瀋陽、成都與武漢設有總領事館。路透引述知情人士消息報導，北京當局考慮要美國關閉駐武漢總領事館。
目前並不清楚中國駐休士頓總領事館涉及侵害哪些美國智財與個資，以及是否參與間諜活動。不過，就在發出閉館令的廿一日當天，美國司法部起訴受僱於中國國安部的兩名中國駭客。
涉幫解放軍詐欺赴美簽證
此外，閉館事件疑似也與稍早一起簽證詐欺案有關。上週被捕的加州史丹福大學中國訪問學者宋琛（Song Chen），當初在申請赴美簽證時宣稱已退役，但事實上她直到二○一八年赴美時仍是現役軍人。外傳宋琛因與休士頓總領事館有書信往來而導致該館遭下令關閉，但美國檢方透露，宋琛的軍人身分之所以曝光，是被調查人員發現電腦內有一份已經被刪除、寫給駐紐約總領事館的信函，內容提及若要延長在美國的研究，得透過解放軍辦理手續。
美國也曾在二○一七年八月突然下令，要求俄羅斯在四十八小時內關閉駐舊金山領事館，以報復俄方大幅刪減美方駐俄外交人員。