間諜窩? 美限72小時關中國休士頓領館

當地警消人員與多輛消防車在獲報該館冒煙後趕抵現場，卻不得其門而入。（美聯社）

2020-07-23 05:30:00

傳幫解放軍洗身分 總領館內急燒文件

〔編譯張沛元／綜合報導〕為保護美國智慧財產與美國人個資，美國廿一日要求中國駐德州休士頓總領事館在七十二小時內、即廿四日下午四時以前關閉，中方隨即譴責美國此舉是政治挑釁，並放話「必將採取措施堅決應對」。值此美中關係已因貿易戰、武漢肺炎、香港、新疆以及南海等問題幾近劍拔弩張之際，美方的閉館要求勢必更進一步升高雙方緊張情勢。

美議員魯比歐：早該關了

對此，美國共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）直指，中國駐休士頓領事館並非外交機構，而是中國共產黨在美國龐大的間諜和影響力運作網絡中心，「早該關了」！

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美國國務院發言人歐塔加斯廿二日證實美方下令閉館，以保護美國的智慧財產與美國人的個人資訊；歐塔加斯還說，根據維也納公約，各國有義務不干涉他國內政。此外，國務院在另一份聲明中指出，中國多年來在美國各地從事大量間諜活動與影響力行動，而且這些行動的規模與範疇在過去幾年來已明顯擴大。

休士頓警方指出，在閉館消息曝光前，德州警消在廿一日晚間獲報前往中國駐休士頓總領事館，看到該館的戶外庭院著火與冒煙，但並未獲准入內。警方認為那些煙是焚燒機密文件所致。中國駐休士頓總領事館開設於美中建交的一九七九年，為最早設立的駐美中國總領事館。中國在美國的紐約、芝加哥、洛杉磯與舊金山也設有總領事館。

中國外交部發言人汪文斌廿二日痛斥華府的閉館要求蠻橫無理，警告美方若一意孤行，中方必將採取措施堅決應對。中國環球時報則在推特上發起民調，詢問「哪個美國駐中國總領事館最有可能被關？」結果美國駐港澳總領事館得票率遙遙領先。除香港外，美國還在廣州、上海、瀋陽、成都與武漢設有總領事館。路透引述知情人士消息報導，北京當局考慮要美國關閉駐武漢總領事館。

目前並不清楚中國駐休士頓總領事館涉及侵害哪些美國智財與個資，以及是否參與間諜活動。不過，就在發出閉館令的廿一日當天，美國司法部起訴受僱於中國國安部的兩名中國駭客。

涉幫解放軍詐欺赴美簽證

此外，閉館事件疑似也與稍早一起簽證詐欺案有關。上週被捕的加州史丹福大學中國訪問學者宋琛（Song Chen），當初在申請赴美簽證時宣稱已退役，但事實上她直到二○一八年赴美時仍是現役軍人。外傳宋琛因與休士頓總領事館有書信往來而導致該館遭下令關閉，但美國檢方透露，宋琛的軍人身分之所以曝光，是被調查人員發現電腦內有一份已經被刪除、寫給駐紐約總領事館的信函，內容提及若要延長在美國的研究，得透過解放軍辦理手續。

美國也曾在二○一七年八月突然下令，要求俄羅斯在四十八小時內關閉駐舊金山領事館，以報復俄方大幅刪減美方駐俄外交人員。

中國駐美國休士頓總領事館在被要求關閉的消息曝光前的廿一日晚間，被發現在庭院焚燒機密文件。（取自網路）

據信最後是中國 休士頓領館工作人員自行澆熄餘燼。（取自網路）

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