敘利亞村莊嚴重石油汙染 當地溪水、牲畜全染黑

敘利亞內戰以來出現嚴重石油汙染問題，東北部油田附近村莊的溪流全被染黑。（法新社）

2020-07-23 15:28:04

〔即時新聞／綜合報導〕自2011年爆發內戰以來，敘利亞的石油汙染受到越來越多的關注，其中東北部哈塞克省（Hasakeh province）的油田周遭，出現嚴重的漏油事件尤其令人擔憂，當地村莊溪流、牲畜全被染黑。

綜合外媒報導，敘利亞內戰爆發以來，對石油基礎設施造成影響，荷蘭和平組織PAX指出，庫德族控制的東北部哈塞克省城鎮梅蘭（Rmeilan）的油田設施特別需要關注。根據PAX和石油運輸網站「Tanker Trackers」共同創辦人馬達尼（Samir Madani）調查顯示，過去5年內有成千上萬桶石油流入地區的溪水內，威脅數十個村莊民眾的健康和生計。

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當地居民瑪塔（Abdulkarim Matar）表示，冬季的洪水導致儲油設施的廢油蔓延至週遭土地，石油黏在土地和農田上影響收成。瑪塔提到，當地水源也受到石油汙染，自己更有兩隻馬喝了受石油汙染的水而死亡。被石油覆蓋的溪水支流穿過土地，汙染地下水，不斷飄散出惡臭，更是病毒的溫床，導致皮膚病等疾病感染。自美軍撤離敘利亞以來，位在美空軍基地附近城鎮梅蘭的油田，成為庫德族重要的資產，但豐厚的石油資源卻讓當地農民付出代價。

另一處村莊塔爾阿達斯（Tall Adas）的居民也面臨相同的漏油危機，居民馬哈茂德（Hasan Abdul Mahmoud）表示，內戰以來水源已被石油汙染，受影響最大的是當地的綿羊，羊毛都沾黏著石油，多位牧民也補充，自家的綿羊和乳牛因喝到受石油汙染的水而死亡。

庫德族政府環境官員奧默（Berivan Omer）表示，這是當局最關切的環境議題之一，但由於需要大量的資金和專業知識，現階段很難找到解決方案。

敘利亞內戰以來出現嚴重石油汙染問題，東北部村莊的許多牲畜皮毛沾黏石油，更有動物因喝了受汙染的水源而死亡。（法新社）

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