敘利亞國會大選執政黨大勝 反對派轟鬧劇：候選人都他們的人

敘利亞在週二公布國會選舉結果，執政的復興黨一如預期拿下過半席次。（路透）

2020-07-22 23:23:36

〔即時新聞／綜合報導〕深陷內戰泥濘9年的敘利亞，週二（21日）迎來國會大選的結果。當前執政的復興黨一如外界預期，在國會拿下多數席位，而流亡海外的反對派人士則稱這次選舉根本不合法，痛批裡裡外外都是執政黨的人，是場「鬧劇」。

綜合外媒報導，現任敘利亞總統巴沙爾．阿薩德（Bashar al-Assad）所屬的復興黨，在國會的250席中贏得了過半的177席。這次大選原訂於4月舉行，但由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）已延期了2次。許多候選人都聲稱要解決目前敘利亞嚴重的通膨問題，與恢復被內戰摧毀的各種基礎建設。

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根據世界糧食計劃署（WFP）的統計，敘利亞的糧食價格自過去一年以來上漲了200％以上，高達內戰爆發前的20倍。另一方面，敘利亞因為長期內戰而流離失所的數百萬人，沒有辦法參與投票。選舉委員會負責人也表示，這次投票率為33％，比起2016年的57％遜色不少。

一名流亡海外的反對派領袖不滿地表示，這次國會大選是不合法的，他相信這些候選人都是復興黨先「選出來的」，人民再怎麼選也只會讓執政黨的人當選；美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）則表示，自阿薩德掌權以來，敘利亞的選舉都不是自由且公正的。而敘利亞官方媒體稱，這次選舉，敘利亞官方在特地政府軍控制地區建立了7000多個投票站，其中還包括不久前由反對派占領的地區。

敘利亞下屆總統大選將於2021年舉行，候選人至少需要35名議員的支持方能參選。敘利亞外交部長莫蘭（Walid al-Muallem）上個月曾說，倘若敘利亞的人民希望阿薩德留下，那他就會繼續執政。

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