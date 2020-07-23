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    美要求閉館 中駐休士頓總領事蔡偉震驚︰1979年以來前所未聞

    中國駐美國休士頓總領事蔡偉接受媒體聯訪。（圖翻攝自中國駐休士頓總領事館官網）

    中國駐美國休士頓總領事蔡偉接受媒體聯訪。（圖翻攝自中國駐休士頓總領事館官網）

    2020-07-23 10:42:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人汪文斌昨證實，美國21日要求關閉駐休士頓總領事館。美國國務院回應，此舉為保護美國智財權與個人情資，參議員魯比歐（Marco Rubio）直指中國駐休士頓總領事館是龐大間諜中心。中國駐休士頓總領事蔡偉接受外媒訪問時，表示相當震驚，從未想過會受到如此對待，並稱焚燒文件是標準作業程序。蔡偉更坦言，此舉恐對中美關係「非常具破壞性」，且是自1979年以來前所未聞的事。

    綜合媒體報導，中國駐休士頓總領事館21日在館內後院焚燒文件，冒出濃煙引來消防局到場，但不得其門而入，只能在外頭監控。當地警方指出，中方正銷毀機密文件，因為其將於24日（週五）下午4時被驅逐離開建物。

    報導指出，蔡偉未否認焚燒文件一事，稱是許多國家的外交機構離開外交崗位前，時常會焚燒內部文件的標準作業程序。對於媒體報導總領事館涉及間諜活動被關閉，蔡偉回應，身為外交官，第一堂課要學的便是說真話，並指美國法律採無罪推定原則，若說我們做錯事，「就給我們一些證據」。

    報導提及，中國駐休士頓總領事館官網也張貼蔡偉接受聯訪的內容，文中除了復述汪文斌昨日在例行記者會上的發言，批美蓄意破壞中美關係蠻橫無理，要求立即撤銷錯誤決定，也指出蔡偉駁斥美方關於駐館的「種種謊言」，強調謊言即便重複再多遍也無法成為事實，反批部分政客「政治正確」滿嘴扯謊、置民眾生死福祉不顧，必將害人害己。

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