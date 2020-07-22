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    美國要求休士頓領事館72小時內關閉 中國外交官急燒密件

    休士頓警方透露，中國總領事館正在銷毀機密文件，因為他們將於星期五（24日）下午4點被驅逐。（圖擷自《Fox26》）

    休士頓警方透露，中國總領事館正在銷毀機密文件，因為他們將於星期五（24日）下午4點被驅逐。（圖擷自《Fox26》）

    2020-07-22 15:49:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐美休士頓總領事館在當地時間21日突然在後院焚燒文件，由於火勢猛烈，驚動當地消防局到場，但不得其門而入，休士頓警方透露，他們正在銷毀機密文件，因為他們將於星期五（24日）下午4點被驅逐。

    《Fox26》報導，中國駐美總領事館在館內後院焚燒裝滿文件的垃圾箱，由於從總領事館內冒出濃煙，附近居民立刻通報消防局，消防人員到場後，由於外交使館等同該國領土，中國使館禁止他們進去，因此消防員只能站在門外待命；消防隊指揮佩納（Sam Pena）表示，焚燒的情況看來在掌控之中，他們沒有獲准進入領事館，只好在外頭監控。

    休士頓警方透露，中國使館正在銷毀機密文件，因為他們將於星期五（24日）下午4點被驅逐，離開此建築，至於為什麼要驅逐中國外交人員，警方表示，請去詢問國務院或者美國總統川普本人。

    《環球時報》總編輯胡錫進也證實：「據老胡剛剛得到的消息，美國政府悍然要求中國72小時內關閉駐休士敦總領館，這是一個瘋狂的行動。」胡錫進表示，休士頓總領館是中國在美國開的第一個總領館，美方不僅要求關閉它，而且只給出中方3天的撤離時間，他痛批「這完全是喪心病狂的表現」。

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