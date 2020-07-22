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    美要求3天內關駐休士頓領事館 中國外交部氣噗噗證實

    中國外交部發言人汪文斌。（路透）

    中國外交部發言人汪文斌。（路透）

    2020-07-22 16:45:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐美國休士頓總領事館21日傳出突然在後院焚燒文件，驚動當地消防局到場處理。外媒報導，當地警方表示，中方正銷毀機密文件，並稱其將於24日（週五）下午4時被驅逐。對此，中國外交部發言人汪文斌今證實確有關閉一事，並怒斥美方做法「十分蠻橫無理」。

    汪文斌今於例行記者會上被問到，美方消息人士透露，24日下午4時前，中國駐休士頓總領事館、領事館人員，將被要求關閉、離開，是否確有此事。

    汪文斌表示，美國突然要求關閉駐休士頓總領事館，是單方面對中發起政治挑釁，違反國際法與國際關係準則、中美領事條約相關規定，「十分蠻橫無理」，予以強烈譴責，敦促美國立即撤銷，否則必將祭出正當、必要的反應。

    汪文斌指出，這段時間以來，美政府不斷向中國甩鍋推責，「無端攻擊」中國社會制度、「無理刁難」駐美外交領事人員等，此次美國單方面限時關閉總領事館，「是美對華採取前所未有升級行動」。

    汪文斌辯駁，中國一貫堅持「不干涉別國內政」原則，滲透、干涉別國內政，「從來不是中國外交基因、傳統」；自誇駐美外交機構致力於促進兩國人民互相了解、提供美駐華外交機構、人員便利，暗指「反觀美方」並細數其作為。

    汪文斌提到，美國宣稱美中關係不對等「毫無道理」，並以中美駐對方國家使領館與領事人員數量為例，「美方遠遠多於中方」，同時烙狠話嗆美若「一意孤行」，必將採取措施堅決應對。

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