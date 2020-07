中國駐休士頓領事館 魯比歐：是龐大間諜網的中心

2020-07-22 23:36:29

〔編譯楊芙宜/台北報導〕美國參議員魯比歐(Marco Rubio)22日連2篇推文表示,中國駐休斯頓總領事館不是一個外交機構,它是一個龐大的間諜中心,是共產黨在美國龐大間諜網和影響力行動的中心節點,早就該將其關閉。

魯比歐推文說,中國駐休斯頓總領事館不是一個外交機構,它是共產黨在美國的龐大間諜網和影響力行動的中心節點,「現在這棟領事館必須關閉,間諜必須在72小時內離開,否則面臨被捕。就應該這麼做」。

美國國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)22日稍早前表示,維也納公約要求各國外交官尊重當地法規、有義務不干涉駐在國的內政,「為保護美國人的智慧財產與美國人的個資,我們已指示關閉中華人民共和國駐休士頓總領事館」。

歐塔加斯聲明強調,美國華府不會容忍北京侵犯美國主權、恫嚇美國人民,就像華府也不會容忍中國不公平貿易作為、偷竊美國工作和其他極其不當的行為。

此爆炸性新聞傳出後,引發網友群起激烈討論,有人直言「這是美國送給習近平外交思想研究中心的賀禮」、「禁止消防員進入,領館接到命令週五前撤離所以開始慌忙燒文件。這是要發生大事的節奏啊,是不是要斷交了」、「休斯頓領事館被美踢館,加夜班燒文件。休斯頓領館本身就中共滲透的前線陣地,美國強制要求閉館,就是打的毒蛇七寸」。

還有鄉民指出,關於智財權,休士頓有美國國家航空暨太空總署(NASA)、大量石油和能源服務、煉化公司,或涉及頁岩油,全美最大醫療中心,領區範圍內還有達拉斯的軍工巨頭洛克希德馬丁公司。

#China’s consulate in #Houston is not a diplomatic facility. It is the central node of the Communist Party’s vast network of spies & influence operations in the United States. Now that building must close & the spies have 72 hours to leave or face arrest.



This needed to happen.