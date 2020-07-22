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    中國駐休士頓領事館 魯比歐：是龐大間諜網的中心

    美國參議員魯比歐22日連2篇推文表示，中國駐休斯頓總領事館不是一個外交機構，它是一個龐大間諜網的中心。（路透）

    美國參議員魯比歐22日連2篇推文表示，中國駐休斯頓總領事館不是一個外交機構，它是一個龐大間諜網的中心。（路透）

    2020-07-22 23:36:29

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國參議員魯比歐（Marco Rubio）22日連2篇推文表示，中國駐休斯頓總領事館不是一個外交機構，它是一個龐大的間諜中心，是共產黨在美國龐大間諜網和影響力行動的中心節點，早就該將其關閉。

    魯比歐推文說，中國駐休斯頓總領事館不是一個外交機構，它是共產黨在美國的龐大間諜網和影響力行動的中心節點，「現在這棟領事館必須關閉，間諜必須在72小時內離開，否則面臨被捕。就應該這麼做」。

    美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）22日稍早前表示，維也納公約要求各國外交官尊重當地法規、有義務不干涉駐在國的內政，「為保護美國人的智慧財產與美國人的個資，我們已指示關閉中華人民共和國駐休士頓總領事館」。

    歐塔加斯聲明強調，美國華府不會容忍北京侵犯美國主權、恫嚇美國人民，就像華府也不會容忍中國不公平貿易作為、偷竊美國工作和其他極其不當的行為。

    此爆炸性新聞傳出後，引發網友群起激烈討論，有人直言「這是美國送給習近平外交思想研究中心的賀禮」、「禁止消防員進入，領館接到命令週五前撤離所以開始慌忙燒文件。這是要發生大事的節奏啊，是不是要斷交了」、「休斯頓領事館被美踢館，加夜班燒文件。休斯頓領館本身就中共滲透的前線陣地，美國強制要求閉館，就是打的毒蛇七寸」。

    還有鄉民指出，關於智財權，休士頓有美國國家航空暨太空總署（NASA）、大量石油和能源服務、煉化公司，或涉及頁岩油，全美最大醫療中心，領區範圍內還有達拉斯的軍工巨頭洛克希德馬丁公司。

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