全球確診逾1507萬死亡逾62萬 美確診破395萬

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，目前全球累計確診已超過1507萬例，印度確診也突破119萬例，死亡超過2.8萬。（法新社）

2020-07-23 09:17:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，目前全球累計確診已超過1507萬例，美國更已突破395萬例。

武漢肺炎疫情持續在各國延燒，據《約翰霍普金斯大學》最新統計顯示，全球累計確診已超過1507.7萬例，累計死亡人數也超過62萬例。其中美國確診病例已突破395.5萬例，死亡則是超過14.2萬。巴西確診則突破215.9萬例，死亡則是超過8萬。印度確診也突破119萬例，死亡超過2.8萬。俄羅斯確診逾78.7萬例，死亡則是超過1.2萬。南非則是排名全球第5，確診突破39萬例，死亡近6千人。

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其中美國加州的累計確診超過40.9萬例，超越紐約州成為全美確診人數最多的州，不過紐約州累計死亡3萬2520人仍是全美之冠，且是加州死亡人數的4倍多。歐洲國家中除了俄羅斯仍日增近6千例外，西班牙、法國等國日增約1千例左右，染疫病例仍在持續增加。

至於亞洲國家在過去一天當中，除了日本通報增747例創下單日新高，印度則是持續增加約4.5萬、累計確診維持在全球第三，不過這項印度的數據被質疑偏向保守，根據印度國家疾病控制中心於6、7月間針對德里地區2萬1387人進行的抽血檢測顯示，有近4分之1的人曾感染過病毒，推論首都染疫人數恐有470萬人，且大多數為無症狀患者，這與目前印度官方統計首都只有12.5萬的數據相去甚遠。

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