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    美疫情持續惡化 民調：3成受訪者認為實際死亡數應較低

    美國的武漢肺炎疫情持續惡化，圖為6月底的加州海岸，碼頭上很少人戴口罩。（路透）

    美國的武漢肺炎疫情持續惡化，圖為6月底的加州海岸，碼頭上很少人戴口罩。（路透）

    2020-07-23 00:00:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續惡化，截至22日為止死亡人數已超過14萬人，單日死亡人數突破千人，但美國最新民調顯示，有31％的美國人不相信官方所公布的實際死亡人數，認為實際死亡人數應遠低於官方所公布的人數。

    根據美國最新民調《Axios-Ipsos》指出，儘管確診人數持續上升，但有近三分之一的民眾不相信實際死亡人數有達到官方所公布的數字，支持共和黨的美國人和《福斯新聞》（FOX NEWS）觀眾多數認為死亡人數被誇大，支持民主黨的受訪者則多數認為實際死亡數比官方數字要高。

    益普索美國公共事務總裁克利夫楊（Cliff Young）表示，現今是一個高度部落化和政黨化的時代，比起科學家或專家的分析，人們大多更傾向相信政治領袖的訊息和暗示，特別是有特定媒體偏好的民眾，更容易懷疑官方數字的真實性。

    外媒指出，面對持續惡化且目前並無趨緩跡象的疫情，專家曾表示科學數據顯示強制戴口罩可有效減緩病毒擴散，但到目前為止，美國僅有39州要求在特定場所須配戴口罩，仍然有許多地方首長堅持拒絕要求強制配戴口罩。

    根據美國疾病管制與預防中心（CDC）預測，若疫情持續惡化下去，到8月8日為止將會有超過15萬美國人因武漢肺炎死亡。

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