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    痛斥反社會！ 英國皇家學會會長：此時拒戴口罩如同酒駕

    英國「皇家學會」會長指出，在武漢肺炎大流行期間，拒絕戴口罩的人應該和酒後駕駛的人背負同樣的惡名。圖為英國地鐵站戴著口罩的通勤族。（路透）

    英國「皇家學會」會長指出，在武漢肺炎大流行期間，拒絕戴口罩的人應該和酒後駕駛的人背負同樣的惡名。圖為英國地鐵站戴著口罩的通勤族。（路透）

    2020-07-07 20:40:15

    〔即時新聞／綜合報導〕英國頂尖自然科學研究學會「皇家學會」（Royal Society）的負責人今（7）日指稱，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行期間，拒絕戴口罩的人應該和酒後駕駛的人背負同樣的惡名。

    《法新社》報導，英國「皇家學會」會長、諾貝爾化學獎得主拉馬克里希南（Venki Ramakrishnan）發表該評論時，有2項新的同行評審研究表明，戴上口罩有助於大福減少武漢肺炎等病毒的傳播。

    拉馬克里希南在評論文章中寫道：「在過去，喝一些酒然後開車回家是很正常的事、沒繫安全開車也很正常，但如今，這2種行為都被視為反社會，拒絕在公共場所戴口罩應同樣被如此看待。」

    拉馬克里希南強調，只有大多數人戴上口罩才能真正有效，「如果我們每個人都戴口罩，我們就會互相保護，從而保護自己，減少傳播」。

    武漢肺炎疫情在世界各地以不同的速度擴散，據信，大約40％至60％的病毒傳播是在攜帶者無症狀的情況下發生。

    美國賓夕法尼亞大學和英國劍橋大學的學者共同撰寫的最新研究指出，口罩可減少飛沫散發，依據不同因素，減少數量從50％到100％。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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