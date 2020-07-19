武漢肺炎》自稱「口罩信徒」 川普：是否強制戴由州長決定

美國總統川普（見圖）19日在受訪時自稱是這場防疫戰爭中的「口罩信徒」。（資料照）

2020-07-20 00:24:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在19日播出的受訪片段中表示，他是在抵抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行的鬥爭中的「口罩信徒」。至於是否要求民眾在公共場合佩戴口罩？他說，這交由州長決定。

川普在接受《週日福斯新聞》主持人華萊士（Chris Wallace）訪問時，將是否要求配戴口罩的問題推給州政府官員。

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川普在訪問中說：「每個人都說不要戴口罩。突然每個人都必須戴口罩，而且你也知道，口罩也會造成問題。」他再說到：「話雖如此，我是口罩的信徒。我認為口罩是很好的。」他說：「但我將決定權留給州長。許多州長正在改變，他們變得更喜歡口罩了。他們喜歡口罩的概念，但其中一些人不同意。」

美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）日前敦促民眾在公共場合戴口罩，他表示，如果每個美國人都戴口罩，疫情可能在四到六週內得到控制。雷德菲爾德說：「我們並非對武漢肺炎毫無防備。布面口罩是我們必須減緩和阻止病毒傳播的最強大武器之一，尤其是在社區環境中普遍使用時。所有美國人都有責任保護自己、家人和社區。」

不過，川普在訪問中表示，他不同意雷德菲爾德的說法。他稱戴口罩的決定是「一定的自由」。他說：「我希望人們享有一定的自由，所以我不相信這一點。」他強調，「我不同意如果每個人都戴口罩，一切（疫情）都會消失的說法。」

川普11日訪問沃爾特·里德國家軍醫院（Walter Reed National Military Medical Center），第一次在公共場合戴口罩。他還要求學校重新開放，並威脅各州若不重新開放教室進行面授課程，聯邦政府將削減對公立學校的資助，並辯稱年輕人受肺炎的影響較小。

不過，華萊士在訪問中提到聯邦政府僅將所有資金的8％提供給公立學校，其中大部分資金用於處境不利的學生和殘疾兒童，詢問川普為何不希望將聯邦資金用於使學校免受病毒侵害。

川普在回應中舉紐澤西州為例，他說：「在成千上萬的人（患者）中，18歲以下的人只有1個人死亡，而且我相信他是患有糖尿病的人。」

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