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    武漢肺炎》加州確診破40.9萬例 超越紐約州成美國最大疫區

    根據約翰霍普金斯大學的數據，加州的確診病例已超過40萬9000例，超越紐約州，成為美國第一大疫區。圖為加州的武漢肺炎篩檢場所。（法新社）

    根據約翰霍普金斯大學的數據，加州的確診病例已超過40萬9000例，超越紐約州，成為美國第一大疫區。圖為加州的武漢肺炎篩檢場所。（法新社）

    2020-07-23 00:10:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，根據約翰霍普金斯大學（John’s Hopkins University）的數據，加州的確診病例已超過40萬9000例，超越紐約州，成為美國第一大疫區。

    《美聯社》報導，儘管加州確診病例較多，但紐約州的死亡人數7萬2302人，迄今仍是美國最高，更是加州總數的9倍。紐約州的確診率為每10萬人中就有2100人，是加州的2倍。加州是美國人口最多的州，擁有將近4000萬人口，紐約州則有1950萬人。

    美國政府21日公布的數據發現，通報和確診的武漢肺炎病例遠低於實際感染人數。美國CDC的研究表示，從3月下旬至5月初，美國大多數地區的實際病例比通報的數量高出10倍以上。該結果是根據對美國10個地區約1.6萬人進行抗體檢測而得出。

    加州擁有1000萬人口的洛杉磯郡是美國人口最多的郡，當地的年輕族群正推動新一波疫情蔓延。當地公衛部門表示，洛杉磯郡一半以上的新病例為41歲以下的人群。該郡的死亡人數為4154，確診病例超過16萬1670例。

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