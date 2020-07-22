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    武漢肺炎》全球幾乎都中標 ！卻有12國仍「零確診」

    北韓在約翰·霍普金斯大學的病例統計網頁上顯示無病例。（圖擷取自約翰·霍普金斯大學網頁）

    北韓在約翰·霍普金斯大學的病例統計網頁上顯示無病例。（圖擷取自約翰·霍普金斯大學網頁）

    2020-07-22 20:47:20

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）自去年12月下旬爆發以來席捲全球，據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，目前全球188個國家或地區已有1490萬人感染，另約有61萬6000人不治身亡。僅管武漢肺炎的足跡幾乎可以說是遍布全球，但還是有些國家目前從未回報任何確診個案。

    綜合外媒報導，目前有12國仍維持「零確診」，分別是吉里巴斯、馬紹爾群島、密克羅尼西亞、諾魯、薩摩亞、帛琉、吐瓦魯、東加、索羅門群島、萬那杜、土庫曼、北韓。

    12國中，土庫曼為中亞內陸國，南邊鄰國是疫情嚴重的伊朗。而北韓的南北鄰居，中國與南韓，在大流行初期疫情也都相當嚴重。而其餘國家皆為大洋洲國家，其中馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯與台灣有邦交。

    據每日北韓報導，今年4月間一名逃亡到中國的脫北者，在吉林省的一家醫院被驗出感染了武漢肺炎。而英國倫敦大學馬丁麥克（Martin McKee）曾言土庫曼的官方數據不可信任，因為土庫曼過去十年都向外宣稱無人感染愛滋病，2000年左右他們也掩蓋了國內的瘟疫情況。

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    緊鄰伊朗的土庫曼在約翰·霍普金斯大學的病例統計網頁上也無病例。（圖擷取自約翰·霍普金斯大學網頁）

    緊鄰伊朗的土庫曼在約翰·霍普金斯大學的病例統計網頁上也無病例。（圖擷取自約翰·霍普金斯大學網頁）

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