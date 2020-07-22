武漢肺炎》美德州監獄爆群聚感染 逾500名女囚確診

美國德州的聯邦女子監獄爆發武漢肺炎群聚感染，超過500名女性確診。（歐新社）

2020-07-22 17:57:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州的聯邦女子監獄爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，超過500名女性確診，成為美國聯邦監獄管理局體系中疫情最為嚴重的監獄之一。

綜合外媒報導，聯邦監獄管理局公布，沃思堡市（Fort Worth）監獄醫院「聯邦卡斯維爾醫療中心」（Federal Medical Center-Carswell），截至21日有510人確診武漢肺炎，比2天前飆升了310人。

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這座女監在3週前僅通報3例確診病例，目前已有3人染疫身亡。正在卡斯維爾服刑的查普曼（Holli Chapman）表示，「我們就像一群在籠子裡追逐自己尾巴的倉鼠」。

卡斯維爾醫療中心關押有身體和心理健康問題的女囚，目前有1357名囚犯。自4月以來，許多犯人告訴《沃思堡星報》（Fort Worth Star-Telegram），她們擔心冠狀病毒可能已在監獄中傳播。

另一座位於達拉斯-沃斯堡地區（Dallas-Fort Worth）西格威爾（Seagoville）的聯邦監獄，截至21日累計有1156人染疫。

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