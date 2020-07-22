武漢肺炎》香港今增113人確診創新高 港警也中鏢

香港疫情進入第三波傳染期後，今天再新增113人確診武漢肺炎，刷新7月19日單日確診107人的最多紀錄；另外港警證實有位43歲的女警長確診，據稱在出現症狀後仍繼續前往任職的灣仔警察總部上班。（美聯社）

2020-07-22 18:16:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港疫情進入第三波傳染期後，情況仍不樂觀，今天（7月22日）再新增113人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），刷新7月19日單日確診107人的最多紀錄；另外有位懷孕35週的孕婦也不幸確診，緊急開刀分娩後母子均安，港警也證實有位43歲的女警長確診，據稱在出現症狀後仍繼續前往任職的灣仔警察總部上班。

綜合外媒報導，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨0時，香港今天再新增113人確診，創單日新高，其中有8人是境外移入、63人感染路徑不明，且衞生防護中心目前已有70至80名初步確診病例。

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另外，伊利沙伯醫院有名懷孕35週的孕婦也確診，院方緊急在負壓病房進行分免手術後，母子均安，目前已將母子分別隔離在不同病房，雖然外國有研究文獻指出有從母體感染給嬰兒的機率，但當局認為風險不大，未來將會安排對嬰兒進行檢疫；另外參與「中華輝煌會」旺角稻香酒家舉辦「慶回歸」歌舞會群聚感染再新增3人確診，加上「二代傳播」已共有21人確診。

香港警察今天（22日）也宣布，任職灣仔警察總部、毒品調查科財富調查組的1名43歲女警長，身體在7月19日感到不適後在7月20日求診，經檢疫目前初步確診武漢肺炎，據了解過去7天沒有外遊記錄，但最後一天上班也正是7月20日，而她也長住在油塘紀律部隊宿舍；目前警方已將可能與該女警長有密切接觸的同事安排在家工作與檢疫，並將女警長的辦公室與住所進行消毒。

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